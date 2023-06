Milan, finalmente il primo colpo: firma in arrivo

I rossoneri sono pronti a piazzare il primo colpo del mercato estivo: per lui pronto un quadriennale da 3 milioni a stagione

Dopo un quarto posto in campionato e una semifinale di Champions League, il Milan è già proiettato verso la prossima stagione e lavora per preparare al meglio la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

L’addio di Maldini e Massara può aver rallentato un po’ i piani del club rossonero sul mercato, ma alcune mosse sono già state definite nonostante il cambio in dirigenza. Il primo colpo in entrata del Diavolo sarà a tutti gli effetti quello di Daichi Kamada. Il trequartista arriva a parametro zero dopo aver terminato il suo contratto all’Eintracht Francoforte ed è il primo rinforzo per l’allenatore emiliano.

Con l’addio di Brahim Diaz, tornato ufficialmente al Real Madrid dopo un prestito di ben tre anni in rossonero, il Milan aveva bisogno di un giocatore importante per la trequarti, che potesse ricoprire il ruolo al centro dietro la punta nel 4-2-3-1 di Pioli. Il giapponese rappresenta l’identikit perfetto per questa posizione e i suoi numeri (16 gol e 8 assist nella scorsa stagione) lasciano pensare a un buonissimo investimento, soprattutto perché la società ha risparmiato sul cartellino.

Kamada al Milan, a breve visite e firma fino al 2027

Negli ultimi giorni sembrava che il giocatore fosse stato messo in stand-by, ma ora è davvero cosa fatta: Kamada sarà a breve un giocatore del Milan. Lo ha confermato anche l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini sul proprio profilo Twitter.

Ceccarini spiega che il classe ’96 sarà un giocatore rossonero a partire da fine mese. Infatti, il contratto con l’Eintracht scade il 30 giugno e da quel momento il fantasista sarà libero di legarsi a un nuovo club per le prossime stagioni. Tutto programmato e quindi è solo questione di tempo, anche per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto. Un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2027, per cui un quadriennale.

Kamada è il primo rinforzo del Milan per la stagione 2023-24 e rappresenta un ottimo colpo a zero, ma adesso i rossoneri dovranno lavorare anche per gli altri reparti. Ci si aspetta un centravanti e un esterno offensivo, ma anche un centrocampista centrale che possa rimpiazzare l’infortunato Ismael Bennacer e delle alternative sugli esterni bassi. Il Milan infatti non ha esercitato il riscatto per Sergino Dest e molto probabilmente saluterà anche Fodé Ballo-Tourè.