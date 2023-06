Milan, a San Donato protesta contro lo stadio: “Meritiamo di respirare”

A San Donato c’è chi non vuole lo stadio del Milan: stamattina è andata in scena una manifestazione.

Non è un segreto che il Milan stia pensando di realizzare il proprio impianto sportivo a San Donato Milanese. Considerate le difficoltà per costruirlo a Milano, il club si sta concretamente muovendo su questa opzione.

Nel comune che confina con il capoluogo lombardo c’è un’area chiamata San Francesco dove potrebbe sorgere lo stadio. È privata, quindi l’iter sarebbe un po’ più rapido rispetto a quello richiesto per il suolo pubblico. Ovviamente, ciò non significa comunque poter costruire i tempi velocissimi. Stando alle indiscrezioni, l’obiettivo sarebbe quello di avere a disposizione l’opera per la stagione 2028/2029 oppure quella 2029/2030.

Stadio Milan a San Donato, cittadini contrari: scoppia la protesta

Nel caso in cui il Milan costruisse a San Donato Milanese, lo stadio non sorgerebbe vicino a una zona residenziale. Questo è un aspetto non di poco conto, visto che a Milano anche tale aspetto ha rappresentato un problema. Tuttavia, non manca chi comunque vede di cattivo occhio la realizzazione dell’opera nell’Area San Francesco.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, sabato mattina intorno alle ore 10 davanti al Municipio è andata in scena una manifestazione di protesta da parte di residenti e ambientalisti. Circa un centinaio di persone ha voluto esprimere il proprio dissenso sull’ipotesi che venga realizzato l’impianto sportivo.

Presenti anche degli striscioni. Uno recita: “No al nuovo stadio, ci meritiamo di respirare“. Ad organizzare tale protesta sono stati i Verdi di San Donato Milanese e hanno preso parte anche altre forze politiche, associazioni locali e comitati. Nei giorni scorsi sono state esposte alcun conseguenze negative dell’eventuale costruzione dell’opera nel Comune:

stravolgimento dell’intero sistema della mobilità cittadina e sovralocale;

congestione da traffico e inquinamento;

enorme consumo di suolo;

ricorrenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza per gli abitanti.

La presa di posizione è netta e non sembra esserci alcuna maniera di dialogare per trovare alcun tipo di soluzione condivisa. Il Milan, che sta valutando anche altre opzioni, dovrebbe presentare a breve un progetto dettagliato al Comune di San Donato Milanese. Il sindaco Francesco Squeri è pronto a valutarlo, consapevole dei vantaggi che comporterebbe ospitare il club rossonero.

C’è la volontà del Milan di risolvere la questione area entro pochi mesi. È fondamentale individuare il luogo definitivo e andare avanti in una direzione per poter arrivare quanto prima all’obiettivo finale.