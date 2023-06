Milan, De Ketelaere bocciato: Moncada ha individuato il sostituto, è un gran talento

Il Milan sembra intenzionato a lasciare fuori dai propri piani il giovane De Ketelaere, vera delusione della scorsa stagione in Serie A.

Senza dubbio la più grande delusione della scorsa stagione in casa Milan si chiama Charles De Ketelaere. Ovvero il fantasista belga, classe 2001, su cui i rossoneri hanno puntato fortemente l’estate scorsa.

Il talento proveniente dal Club Bruges è costato, tra parte fissa e bonus, ben 35 milioni di euro. Una cifra iperbolica per le casse milaniste, che però non ha fruttato affatto. Zero reti stagionali, presenze sempre meno continue e soprattutto un rendimento condizionato da timidezza e immaturità caratteriale.

Con l’addio di Paolo Maldini dal Milan, ovvero colui che ha deciso di puntare fortemente su CDK, anche la posizione del fantasista belga sembra decisamente compromessa. L’intenzione del nuovo management operativo sembra quella di non dare una seconda chance a De Ketelaere, in accordo con Stefano Pioli che ha dimostrato di non credere troppo nelle sue capacità.

Se parte De Ketelaere si punta sul gioiello turco

Dunque, come riferisce con una certa sicurezza Tuttosport, De Ketelaere dovrebbe essere messo sul mercato. Ovviamente non sarà semplice trovare un acquirente voglioso di spendere una cifra importante per il trequartista. Il Milan stesso non può permettersi una minusvalenza importante, perciò attende proposte minimo sui 27-28 milioni di euro per il giovane.

La speranza è che CDK riesce a mettersi positivamente in mostra con il Belgio U-21 nel medesimo Europeo di categoria che partirà il prossimo 21 giugno. Nel frattempo il dirigente Geoffrey Moncada, che ormai è passato a svolgere un ruolo più operativo sul mercato, ha già individuato il sostituto: un altro giovanissimo talento che sembra avere le stigmate del fuoriclasse.

Nel mirino del Milan da qualche giorno è finito il talento turco Arda Guler. Si tratta di un trequartista classe 2005, che viene dalla sua prima stagione in prima squadra con la maglia del Fenerbahce. Talento puro, qualità da vendere, caratteristiche diverse da De Ketelaere visto che Guler è calciatore più duttile (sa giocare anche a centrocampo) e brevilineo.

Valutato già almeno 15 milioni di euro, Arda Guler piace molto anche al Napoli e potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato durante l’estate. Con buona pace di Vincenzo Montella, nuovo allenatore del Fenerbahce a cui non dispiacerebbe tenerlo in rosa. Intanto il Milan ha già mandato a Istanbul emissari ad osservarlo ed a valutare la possibilità di questa operazione.