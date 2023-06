Milinkovic-Savic e un altro: doppio sgarbo al Milan

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha fatto delle dichiarazioni importanti sul mercato. Focus su Milinkovic-Savic, centrocampista che tanto piace al Milan

Il Milan sta valutando diversi profili per rinforzare il suo centrocampo. Con gli addi sicuri di Tiemouè Bakayoko e Aster Vranckx, non riscattati dopo il prestito in rossonero, servono innesti di qualità per la mediana di Stefano Pioli. C’è anche l’infortunio longevo di Ismael Bennacer al ginocchio a dettare delle precise esigenze sul mercato. La sensazione è che serviranno non uno, ma ben due acquisti per presentarsi alla prossima stagione con un centrocampo competitivo.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno valutando diversi profili, tutti molto convincenti e di blasone. Da Chukwuemeka del Chelsea, a Davide Frattesi del Sassuolo, per arrivare a Milinkovic-Savic della Lazio. Quest’ultimo è il vero sogno di mercato dei tifosi e assai probabilmente di Stefano Pioli. Sul serbo, in scadenza di contratto nel 2024, c’è però una concorrenza spietata. Inter e soprattutto Juventus sono in pressing su di lui, con l’obiettivo di strappare un accordo conveniente a Lotito.

I bianconeri, come conferma Marco Guidi, sono pronti a fare sul serio per aggiudicarsi il grande talento della metà campo. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervistato a Tv Play, ha dato delle informazioni cruciali in merito. “La Juventus ha ora le condizioni per poter acquistare Milinkovic Savic, ma solo se Rabiot dovesse partire. Trattare con Lotito è molto difficile ma Milinkovic è a un anno dalla scadenza e per questo il patron della Lazio non ha più il coltello dalla parte del manico. La Juve non vuole spendere più di 30 milioni e ha alcune pedine di scambio da offrire, come ad esempio Rovella che piace molto a Sarri”.

Milan e Juve rivali sul mercato: capitolo Zaniolo

Anche Nicolò Zaniolo è un profilo che piace tantissimo sia al Milan che alla Juventus. Da diverso tempo, il nome dell’italiano viene accostato ai due club. A gennaio, però, è stato ad un passo dai rossoneri, ma le cose potrebbero cambiare quest’estate. Zaniolo vuole tornare nel calcio che conta, dopo essersi messo al meglio in mostra al Galatasaray. Tanto il Milan quanto la Juventus vengono date come possibili acquirenti, ma Marco Guidi fa una precisazione importante a Tv Play.

Parlando del mercato della Juventus, il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha detto: “Zaniolo è accostato alla Juventus da anni, ma ha una clausola di 35 milioni per lasciare il Galatasaray con il quale Manna sta trattando McKennie. Zaniolo non è una priorità”. Insomma, niente di caldo al momento tra il club bianconero e l’ex Roma. Lo stesso per il Milan! Furlani e Moncada non sembrano particolarmente interessati a Nicolò Zaniolo. Da capire se le cose potranno cambiare nel corso dell’estate.