Premio per Tonali: sarà lui il capitano

Ottima notizia per Sandro Tonali: il centrocampista del Milan è stato eletto a sorpresa capitano e porterà con onore la fascia.

La stagione al Milan di Sandro Tonali è stata forse meno brillante e continua di quella precedente, quando nell’annata dello Scudetto si era dimostrato elemento determinante e caparbio in tante situazioni.

A prescindere dal livello delle prestazioni, Tonali sarà uno delle colonne su cui il nuovo Milan ripartirà. Un elemento così giovane e così intraprendente è un gioiello sul quale certamente fondare nuovi successi e progetti.

Lo sa bene anche l’Under 21 azzurra. Infatti, in accordo con la nazionale maggiore, Tonali è stato inserito nella rosa del c.t. Paolo Nicolato che affronterà l’Europeo di categoria, che si svolgerà a partire dal 21 giugno prossimo tra Romania e Georgia. Avendo ancora 23 anni, ovvero il massimo possibile per questa categoria, Tonali è infatti convocabile dall’Under 21 italiana.

L’indiscrezione: Tonali nominato capitano dell’Under 21

Tonali non sarà soltanto il calciatore di maggior spessore e risonanza dell’Italia giovanile in vista di Euro 2023, visto che parliamo di un calciatore che ha già diversi gettoni di presenza con la Nazionale dei grandi. Ma oggi è stato annunciato che il milanista sarà anche il capitano della spedizione azzurra.

Nicolato ha infatti eletto Tonali come primo capitano dell’Italia in vista degli Europei, che si apriranno con la difficile sfida contro la Francia di venerdì 22 giugno.

In particolare è stato svelato il tutto dagli shooting effettuati oggi a Coverciano per presentare la rosa degli azzurrini. Tonali indossava la fascia da capitano, che dunque dovrebbe finire, a meno di sorprese dell’ultima ora, sul braccio del centrocampista nativo di Lodi. Inoltre ha ottenuto anche di indossare il numero 8, ovvero la maglia che ha fatto sua da quando gioca nel Milan, anche in onore del suo idolo Rino Gattuso.

Sandro Tonali tra il 2019 ed il 2021 ha indossato già in undici occasioni la maglia della Nazionale Under 21 italiana, segnando anche una rete. La sua ultima apparizione con la selezione giovanile risaliva all’ottobre 2021, durante le qualificazioni proprio ad Euro 2023. In quell’occasione (il match era Italia-Svezia) il rossonero indossò anche la fascia da capitano.