Abbonamenti Milan 2023-34, al via la vendita libera: tutti i dettagli

Partita alle ore 15 di oggi la vendita libera per gli abbonamenti del Milan 2023-24: prezzi, info e vantaggi della sottoscrizione

Partita oggi la terza ed ultima fase della campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2023-2024, con lo slogan ‘NOI, VOI, MILAN’. Finalmente potranno sottoscrivere la tessera anche coloro che non erano abbonati in precedenza e che non avevano mosso alcun passo per abbonarsi fino ad oggi.

La prima fase, dedicata agli abbonati della scorsa stagione è durata dal 25 maggio all’11 giugno per coloro che volevano rinnovare il proprio posto e dal 13 al 14 giugno per coloro che volevano spostarsi in un altro settore nei posti rimasti disponibili. Il club ha reso noto con piacere che la fase 1 ha avuto grande successo, con il 75% degli abbonati che ha effettuato il rinnovo. Un passo avanti importante rispetto al 65% della stagione passata.

La seconda fase, invece, era riservata agli iscritti alla ‘Waiting List’, ovvero la lista d’attesa alla quale si erano iscritti l’anno scorso con il listino prezzo relativo. Questa fase è durata dal 15 giugno al 18 giugno. Oggi, dalle ore 15, è partita dunque la fase di Vendita libera per i nuovi abbonamenti. Potranno quindi abbonarsi davvero tutti quanti adesso e c’è da affrettarsi se non si vuole perdere l’occasione di trovare i posti con i prezzi migliori per assistere a tutte le sfide casalinghe in Serie A e gli ottavi di Coppa Italia della squadra di Stefano Pioli.

Abbonamenti Milan, prezzi e promozioni

Ricordiamo che l’abbonamento per il campionato dà ai tifosi un vantaggio molto importante perché consente la prelazione per i biglietti delle gare di Champions League. Il Milan inoltre propone una grande varietà di offerte per questa campagna abbonamenti.

Una delle offerte più interessanti fatte dalla società rossonera era riservata proprio alle famiglie milaniste. Sono tornati infatti gli abbonamenti Tribuna Family al primo anello verde, con parte dei settori che sono riservati proprio alla vendita per il formato familiare. C’è la possibilità di abbinare a un abbonamento intero fino a tre abbonamenti per minorenni (under 16 o under 6). Tariffe speciali anche per gli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale, così come per gli Over 65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

Per chi vuole vivere l’esperienza VIP hospitality a San Siro c’è poi l’abbonamento Club 1899, che ha esordiato nella scorsa stagione con ottimi numeri. Sono sottoscrivibile in Pitch Experience da 100€ a partita e Milanisti Experience da 90€ a partita.