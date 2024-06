La scelta ricade su Lazzari: sarà lui il nuovo esterno destro

Arriva una nuova avventura in serie A per Manuel Lazzari: il terzino può lasciare la Lazio dopo cinque anni, sarà lui il nuovo esterno destro

Manuel Lazzari è pronto a dire addio alla Lazio. Il terzino, arrivato in biancoceleste dalla SPAL nell’estate del 2019, può lasciare Roma dopo cinque anni vissuti tra alti e bassi nella Capitale. Voluto da Simone Inzaghi per la sua predisposizione e spinta nel 3-5-2, fu subito protagonista con il piacentino in panchina, diventando uno degli imprescindibili e dei titolarissimi nella stagione dello scudetto sfiorato e del campionato interrotto per il Covid.

Con l’arrivo di Sarri sono iniziati i primi problemi, non avendo mai giocato in uno schieramento a quattro in carriera. Il classe ’93 si è adattato, riuscendo a disimpegnarsi al meglio e strappando con costanza la maglia da titolare anche con l’ex Napoli in panchina. Mostrando comunque una certa differenza tra fase offensiva e quella difensiva, dove spesso lo bacchettava il tecnico. Adesso la sua avventura nella Capitale può essere giunta al termine.

Lazzari cambia squadra: sarà il nuovo padrone della fascia

Dopo cinque anni il giocatore vuole nuovi stimoli ed era stato indicato nella lista dei giocatori “bocciati” da Tudor. Con l’addio del tecnico croato la situazione potrebbe cambiare ma non poi così tanto.

Sicuramente l’esterno si confronterà con il nuovo allenatore, ma con qualsiasi modulo quest’ultimo intenda giocare, l’esterno ascolterà le proposte che gli arriveranno. Qualche settimana fa il suo agente smentì le voci di un possibile addio, ma la realtà è che il futuro alla Lazio è quanto meno in dubbio. Su di lui ci sarebbero già tre club pronti a ingaggiarlo. Ovviamente andrà fatta la giusta offerta alla società capitolina, il vero problema. Lotito, si sa, è bottega cara e spesso con lui è difficile trattare, forte della scadenza del contratto del terzino nel 2027.

La prima squadra che segue con interesse Lazzarri è l’Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Non potrebbe esserci miglior destinazione per il terzino che si ricongiungerebbe con il tecnico che l’ha maggiormente valorizzato, potendo tornare a giocare a tutta fascia come più gli piace. Inoltre i nerazzurri sono alla ricerca di nuovi innesti sugli esterni.

Oltre ai campioni d’Italia sul giocatore ci sono anche Juventus e Bologna. In entrambi i casi però si tratterebbe di continuare a giocare in una difesa a quattro, considerando i moduli adottati in carriera da Thiago Motta e Italiano. Di contro però le possibilità di poter continuare a giocare da titolare si alzano rispetto a se dovesse alla fine scegliere l’Inter.