De Ketelaere, l’agente: “Il Milan crede in lui. Moncada decisivo per il suo arrivo”

Il procuratore di Charles De Ketelaere ha parlato alla stampa del futuro del suo assistito e del rapporto con l’ambiente Milan.

Non c’è nessun dubbio. Il calciatore del Milan, per la stagione 2022-2023, che ha deluso maggiormente le aspettative è Charles De Ketelaere. Il giovane fantasista belga su cui il club aveva scommesso alla grande un anno fa.

Acquistato da Paolo Maldini per 35 milioni di euro, bonus compresi, al termine di una estenuante trattativa con il Club Bruges. Dalle qualità e dalla nomea di De Ketelaere ci si aspettava subito un impatto esaltante in Serie A. Invece il classe 2001 ha fatto estremamente fatica ad ingranare ed ambientarsi, diventando pian piano un ‘fantasma’ all’interno della rosa di Pioli.

Addirittura c’è chi dice che l’acquisto di De Ketelaere, così costoso rispetto al resto delle operazioni di mercato del Milan, sia stato alla base dell’allontanamento di Maldini e Massara dal club. Visto che i rossoneri hanno speso tanto per un talento che non si è dimostrato tale, con uno score finale di 40 partite giocate, zero reti e un solo assist.

De Ketelaere resta al Milan: parola dell’agente

A parlare di De Ketelaere, del suo momento particolare e soprattutto delle voci su un possibile addio in estate dal Milan, c’ha pensato l’agente Tom de Mul. L’ex centrocampista belga ha parlato ai microfoni dei giornali locali di quello che prospetta il futuro a CDK.

“Il Milan crede ancora in Charles al 100% – ha subito ammesso il procuratore, allontanando di fatto una cessione di De Ketelaere durante la sessione estiva – Maldini era un suo grande sostenitore, ma il suo sostituto è il capo scout Moncada che l’ha aiutato nel suo trasferimento al Milan lo scorso anno”.

Dunque pare che Moncada punti forte su De Ketelaere almeno quanto faceva Maldini. Infatti, uno dei punti su cui insiste De Mul, riguarda proprio il periodo di ambientamento al calcio italiano che, per diversi talenti esteri, potrebbe essere più lungo e tortuoso: “Charles non è il primo talento che ha bisogno di un periodo di adattamento in un top club europeo. Presto potrà sperimentare la preparazione estiva per la prima volta. Speriamo che ciò lo porti ad avere una buona seconda stagione in rossonero”.

Infine l’agente conferma come CDK sia il primo a sapere di dover rimboccarsi le maniche dopo una stagione negativa: “Charles si è guardato allo specchio e si è reso conto che tutti si aspettano di più da uno come lui, visto che è stato l’acquisto più caro del Milan. Sa che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo”.