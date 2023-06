Franck Kessie all’Inter, il Barcellona ha deciso: solo ad una condizione

Il Barcellona è sicuro sul futuro del centrocampista, che difficilmente partirà dalla Spagna per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

L’Inter tenta lo sgarbo al Milan e punta al talento blaugrana per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il Barcellona, dal canto suo, ha già fissato il prezzo al di sotto del quale difficilmente il giocatore farà le valigie. Sono tanti i giocatori che la squadra di Xavi ha messo sul mercato, e l’Inter prova a fare shopping per potenziarsi.

La prossima stagione sarà molto agguerrita, con l’Inter e il Milan in cerca di riscatto, e il Napoli per riconfermarsi sia in Italia che in Europa. Dopo aver raggiunto la finale di Champions League, i nerazzurri hanno mancato di un soffio il coronamento di un sogno contro il Manchester City, che si è invece proclamato campione per la prima volta nella sua storia.

In vista della stagione 2023-24 in cui cercheranno riscatto sia in Italia che in Europa, l’Inter e il Milan pare vogliano farsi la lotta per diversi colpi di mercato. La sponda nerazzurra, in particolare, sembra voler riaprire vecchie ferite per il Diavolo. Archiviato il caso Calhanoglu all’Inter, che sembra essere ormai acqua passata, i milanisti potrebbero dover rivivere la stessa storia, ma con un protagonista diverso. E di sicuro non a parametro zero.

Barcellona-Inter, asse caldo: può partire a queste condizioni

In casa blaugrana è emersa la necessità di aprire al mercato in uscita, per alleggerire il bilancio della società dagli ingaggi più pesanti. Tra i giocatori in partenza, Ansu Fati, Ferrán Torres e Kessié. Difficilmente la squadra di Xavi lascerà partire questi talenti a cifre irrisorie e, nella speranza che arrivi una big di Premier League con il portafogli pieno, il Barcellona tratta con l’Inter.

Elemento chiave della trattativa è Franck Kessié, ex Milan che al Barcellona sta pure facendo bene. Oltretutto, mister Xavi potrebbe aver bisogno di un centrocampista abile e in grado di sostituire Busquets davanti alla difesa ma, nell’attesa che arrivi una buona offerta dalla Premier League – campionato in cui giocatori come Kessié sono molto richiesti – i blaugrana hanno intavolato la trattativa con il club di Milano.

Quanto alla trattativa con l’Inter, il club catalano ha fissato il costo del cartellino di Kessié a 35 milioni di euro, cifra di cui l’Inter non vuole neppure sentir parlare. I nerazzurri sarebbero intenzionati alla sola opzione dello scambio dato che, per avere l’ex Milan, Inzaghi farebbe partire anche Brozovic, reduce da una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Al momento, l’Inter è l’unico club interessato al giocatore, ma il Barcellona non è convinto dello scambio Kessié-Brozovic. Se non cambieranno le carte giocate dai nerazzurri, difficilmente il centrocampista ivoriano partirà.