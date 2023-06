Il Milan sfida l’Inter e scende in campo ufficialmente

Il Milan di Stefano Pioli, a caccia di rinforzi, è pronto a dare la caccia ad uno dei giocatori più cercati dalle big di Serie A. Piace anche in Premier League, ma resterà in Italia

C’è anche il Milan sulle tracce del centrocampista, tanto amato dai top team di Serie A. Il calciatore, reduce dal gol in Nazionale, ha segnato sette reti in 36 partite di campionato, nel corso dell’ultima stagione. Numeri più che positivi se si considera, che occupa il ruolo soprattutto di mezzala se non di mediano.

Stiamo chiaramente parlando di Davide Frattsi, sul quale ci sono davvero tutte le migliori squadre. Come ampiamente detto, dallo stesso classe 1999, ma anche da Carnevali, sarà in Serie A il suo futuro, nonostante le offerte più importanti siano arrivate dalla Premier League.

I club in prima fila sono sicuramente l’Inter e la Juventus. I nerazzurri devono, però, prima cedere qualcuno e far cassa. Difficile che Zhang dia il via libera prima di un addio. Il primo nome in uscita resta quello di Marcelo Brozovic, ma al momento non si registrano passi concreti. Sarebbe più facile cedere Barella, visto che dall’Inghilterra continuano ad insistere, con offerte superiori ai 60 milioni di euro.

Non solo l’Inter

Situazione analoga per la Juventus, che deve dar via tanti esuberi, soprattutto a centrocampo. Solo dopo iniziare a pensare concretamente al centrocampo. Inoltre i bianconeri sono chiamati a risolvere la situazione legata ad Adrien Rabiot.

Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo, ma convincere il suo entourage non sarà così semplice. Sulla lista dei rinforzi c’è anche il nome di Milinkovic-Savic e la Juve valuterà se fiondarsi sul serbo o su Frattesi, qualora il francese andasse via. C’è anche la Roma su Frattesi: i giallorossi potrebbe acquistare il centrocampista a condizioni favorevoli, avendo una percentuale sulla futura rivendita e avendo diversi giovani da proporre al Sassuolo.

Il Milan ci prova davvero

E poi c’è anche il Milan. I rossoneri, che hanno perso Bennacer fino a dicembre, e che si apprestano a salutare Tiemoué Bakayoko e Aster Vranckx, hanno bisogno di forze fresche in mediana. I rapporti con Beppe Riso, suo agente, sono ottimi e i contatti tra le parti, visti i tanti giocatori in rossonero, sono frequenti. Non è un caso, dunque, che il Corriere della Sera scriva come il Milan sia pronto questa settimana a compiere un passo ufficiale.