Il Psg cambia obiettivo: strada spianata per il Milan

Matteo Moretto riporta novità cruciali sul mercato della big. Ha cambiato obiettivo per l’attacco. Strada spianata per il Milan?

Il Milan è alla pazza ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto. Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic, e quelli quasi certi di Ante Rebic e Divock Origi, serve una prima punta forte e pronta a Stefano Pioli per pensare di poter affrontare più competizioni. Un attaccante giovane da affiancare al quasi 37enne Olivier Giroud, l’unico che è stato in grado di garantire gol e presenze al Milan nel corso della passata stagione.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno trattando diversi profili per l’attacco. Da nomi più conosciuti a nomi meno conosciuti. Ma quelli che più stanno tenendo banco sono Marcus Thuram e Gianluca Scamacca. E’ il francese il primo vero obiettivo per rinforzare il reparto. Il figlio d’arte sarà svincolato a fine giugno, dato il contratto in scadenza col Borussia Mönchengladbach. Un parametro zero di lusso. Marcus Thuram è considerato uno dei centravanti più validi nel panorama europeo.

Gli ostacoli? Le alte pretese d’ingaggio del giocatore con annessa concorrenza di club molto importanti e disposti a pagare profumatamente il suo stipendio. Si tratta innanzitutto del Paris Saint Germain, poi del Lipsia, inseritosi da poco nella corsa al francese. Dalla Spagna, però, arrivano news confortanti sul possibile arrivo di Thuram al Milan.

Thuram, l’assist del PSG al Milan

La vera prima rivale del Milan nella corsa a Thuram è il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, ha messo sul piatto dell’attaccante un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro. I rossoneri si sono fermati ad una proposta di 5 milioni di euro complessivi, promettendo però un ruolo e uno spazio fondamentale in squadra; presupposto che il PSG non può garantire a Thuram. Proprio per questo motivo, il classe 1997 sta riflettendo attentamente, consapevole di stare tra due fuochi. Da una parte il prestigio, dall’altro il denaro.

Ma Matteo Moretto, esperto di mercato, riporta delle news fondamentali e che possono far ben sperare il Milan. Secondo il giornalista di Relevo, il Paris Saint Germain ha spostato la sua attenzione su un altro attaccante per rinforzare il suo reparto. Si tratta di Harry Kane, il top player con contratto in scadenza nel 2024 col Tottenham. Ma non soltanto. Pare che i parigini stiano osservando con molta attenzione anche la situazione di Victor Osimhen del Napoli e Kolo Muani del Francoforte. Sono alla ricerca di un attaccante d’area. Il nigeriano e il francese, però, hanno dei costi spropositati. Per questo l’attenzione è ricaduta sull’inglese Kane.

Tutti fattori che potrebbero andare a favore del Milan. Con ulteriori obiettivi per l’attacco, il PSG può lasciare campo libero al club rossonero per l’acquisto di Marcus Thuram.