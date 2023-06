In Serie B dopo 50 anni: che gioia per Maldini

La promozione del club lombardo fa felice Maldini e tutta la sua famiglia: ecco cosa è successo dopo i playoff di Serie C conclusi ieri.

I playoff di Serie C si sono conclusi nella giornata di ieri con la promozione, totalmente a sorpresa, dell’ultima squadra verso la cadetteria. Si tratta del Lecco, club lombardo che ha vinto la finale spareggio contro il Foggia.

Sono passati esattamente 50 anni dall’ultima volta che il Lecco ha militato in Serie B, ovvero dalla stagione 1972-1973. Un traguardo dunque storico per la squadra blu-celeste, che sotto la guida di mister Foschi ha ottenuto una promozione incredibile, superando nel cammino playoff club di primo livello come Ancona, Pordenone, Cesena e infine Foggia.

Una promozione che è motivo di soddisfazione anche per Paolo Maldini e la sua famiglia. Il motivo? Il figlio maggiore Christian milita infatti nel Lecco dalla scorsa estate e dunque papà Paolo ed il fratellino Daniel possono applaudire l’impresa raggiunta dal difensore classe ’96, che però non ha vissuto una stagione da protagonista assoluto.

Christian Maldini sbarca in Serie B, ma il suo futuro è incerto

Christian Maldini è stato ingaggiato dal Lecco ad agosto del 2022, quando era sotto contratto con la Pro Sesto. L’esperienza in blu-celeste del figlio maggiore di Paolo è stata dunque gloriosa, per la promozione vissuta in maniera diretta. Ma allo stesso tempo non proprio esaltante a livello individuale.

Infatti Maldini junior ha ottenuto solo 4 presenze ufficiali con il Lecco, l’ultima delle quali lo scorso gennaio contro la Pro Sesto, gara in cui è stato anche espulso per doppia ammonizione. Poi tanta panchina, ma comunque una presenza fissa nello spogliatoio e tra i primi ad esultare al fischio finale del match vinto con il Foggia domenica sera.

Christian Maldini potrebbe dunque avere l’opportunità di giocare in B il prossimo anno, ma il suo futuro è tutt’altro che certo. Infatti il contratto del figlio d’arte è in scadenza a fine giugno e non è ancora chiaro se il Lecco lo vorrà tenere, come alternativa per la difesa, oppure se dovrà trovarsi una nuova squadra in cui approdare.

Nato a Milano nel 1996, Christian Maldini è cresciuto nel settore giovanile rossonero. Di ruolo difensore centrale, il 27enne ha lasciato definitivamente Milanello a vent’anni, quando fu acquistato dalla Reggiana. Da quel momento ha iniziato un intenso peregrinare in giro per l’Italia e non solo: ha indossato le maglie di Pro Sesto, Fondi, Fano e Pro Piacenza, contando anche un’esperienza a Malta nei Hamrun Spartans.