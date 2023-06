Milan, l’ultimo regalo di Maldini: è fatta, firma a breve

Il Milan a breve ufficializzerà un nuovo acquisto: affare impostato già da Maldini prima del suo addio al club.

Il calciomercato rossonero non è ancora decollato e i tifosi rossoneri sono in attesa di conoscere i nomi dei nuovi acquisti. Ci sono tanti colpi in entrata da fare e la dirigenza ha delle aspettative da soddisfare.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano già intavolato un po’ di trattative, ma poi hanno lasciato il Milan e adesso c’è Geoffrey Moncada come figura di riferimento del mercato. Il francese è in contatto costante con Stefano Pioli e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Sanno che va allestita una squadra capace di qualificarsi in Champions League, obiettivo da non fallire.

Calciomercato Milan, presto ufficiale il primo colpo

Non tutto il lavoro di Maldini e Massara verrà buttato via. Ad esempio, non sembrano esserci dubbi sull’arrivo a parametro zero di Marco Sportiello dall’Atalanta. Il portiere 31enne è destinato a diventare il nuovo vice di Mike Maignan. A fargli spazio ci sarà Ciprian Tatarusanu, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato.

Ma c’è anche un’altra operazione della coppia Maldini-Massara che sarà finalizzata. Ci riferiamo a quella riguardante Daichi Kamada, a sua volta in scadenza con l’Eintracht Francoforte. L’accordo con il 27enne giapponese era stato trovato, per le firme andava risolto un problema burocratico. Infatti, gli agenti del giocatore si devono registrare in Italia per concludere l’affare.

Ora Kamada è impegnato con il Giappone. Sistemati gli intoppi burocratici e concluse le partite con la nazionale, il giocatore verrà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Il quotidiano Tuttosport conferma che non ci sono dubbi né su di lui né sul già citato Sportiello.

Kamada è un calciatore che piace molto a Stefano Pioli, che nell’ultima conferenza stampa ha ammesso di conoscerlo bene e di considerarlo intelligente. Quest’ultima è una caratteristica fondamentale per lui. Il giapponese è un centrocampista offensivo che ha buone qualità tecniche e anche intelligenza tattica. Può giocare come trequartista e anche a centrocampo.

Partito Brahim Diaz, può essere Kamada il fantasista che fa da raccordo tra mediana e attacco. È uno che corre molto e che sa garantire equilibrio. Inoltre, nell’ultima stagione ha anche messo a segno un buon numero di gol e questo torna certamente utile al Milan. Sulla carta, il club rossonero sta prendendo un innesto molto valido.