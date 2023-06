The Athletic – Offerta da 50 milioni per Tonali dal Newcastle

Notizia di mercato stupefacente dall’Inghilterra. Il club di Premier League ha messo nel mirino il rossonero. Presentata un’offerta da 50 milioni

The Athletic lancia un’indiscrezione di mercato che ha del clamoroso. Il Newcastle United ha presentato un’offerta di circa 50 milioni di euro al Milan per acquistare a titolo definitivo Sandro Tonali. I Magpies, consci di dover disputare la Champions League la prossima stagione, sono a caccia di innesti. L’allenatore Eddie Howe ha individuato in Tonali il profilo giusto per rinforzare il suo centrocampo.

The Athletic riferisce inoltre che il mediano del Milan è contemporaneamente nel mirino del Chelsea, ma è stato il Newcastle a mostrarsi deciso mettendo sul piatto dei rossoneri l’enorme cifra. Inutile sottolineare quanto la fonte in questione sia attendibile. Bisogna più che altro chiedersi cosa ha intenzione di fare il club rossonero con tale proposta economica. Sandro Tonali è un milanista estremo. Ha sempre tifato i colori rossoneri, e arrivando a Milanello nel 2021 ha realizzato il sogno della sua vita.

Ad oggi, appare davvero complicato che il Milan accetti l’offerta del Newcastle, e decida di privarsi di un elemento così importante per il progetto. Tonali è diventato una bandiera per la squadra e i tifosi in pochissimo tempo, parte integrante di una famiglia enorme e affiatata. E’ pronosticato alla fascia da capitano ormai da un pezzo. Può davvero partire?

La sua volontà sarà chiaramente decisiva, ma è altrettanto vero che il Milan dinnanzi a offerte stupefacenti non può girarsi dall’altra parte. Forse, 50 milioni di euro non sono affatto sufficienti per convincere il club rossonero. Da capire se il Newcastle, società dalle risorse economiche enormi, sarebbe pronto a rilanciare.