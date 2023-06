Calciomercato Milan, colpo a zero dal Colonia: c’è l’offerta

I rossoneri hanno fatto già la loro proposta per il centrocampista, ma c’è da battere la concorrenza del club di Premier League

Siamo ormai quasi arrivati a luglio e il mercato comincia ad entrare davvero nel vivo. Il Milan non è stato ad aspettare in queste prime settimane dopo la fine del campionato e ha già preparato il colpo Kamada a zero dall’Eintracht Francoforte.

Il trequartista giapponese arriverà a parametro zero e firmerà un contratto fino al 2027, andando di fatto a rimpiazzare Brahim Diaz, che ha fatto ritorno invece al Real Madrid dopo i tre anni in prestito al Diavolo. Kamada non è però l’unico obiettivo del club rossonero dalla Bundesliga, campionato ricco di elementi interessanti, non soltanto provenienti dai club di altissima classifica, e con diverse occasioni di mercato.

Il Milan deve rinforzarsi in più zone del campo perché vedrà partire diversi protagonisti nel corso di questa estate. Inoltre, l’infortunio di lunga durata occorso a Ismael Bennacer obbliga la dirigenza a rimediare con un innesto di livello in mediana, per arrivare a un calciatore che sia in grado di affiancare al meglio Sandro Tonali davanti alla difesa ed alternarsi con Rade Krunic.

I rossoneri guardano ad un’altra opzione a parametro zero proprio dal campionato tedesco. Il profilo che interessa è Ellyes Skhiri, 28enne del Colonia che si libera a fine giugno dalla sua squadra.

Occhi su Skhiri, ma è seguito anche da un club di Premier

Il giocatore piace al Diavolo da diverso tempo perché il nome del centrocampista tunisino ruota in orbita Milan già da diversi mesi, ma stavolta siamo avanti perché c’è l’offerta al calciatore, come rivelato da Tuttomercatoweb.

Il portale dedicato al mercato riferisce infatti che il Milan ha messo sul piatto un triennale da 2 milioni di euro a stagione per il classe ’95, che il 30 giugno di svincola dal Colonia. Un’offerta niente male per un giocatore che molto interessante. Skhiri infatti gioca nei due davanti alla difesa nel 4-2-3-1, quindi è perfetto per l’idea tattica di Pioli, e inoltre è un giocatore molto prolifico sotto porta, visto che ha realizzato ben 7 reti in 32 presenze solo in questa stagione.

Un giocatore bravo tecnicamente ma anche negli inserimenti, che può fare al caso del Milan, ma c’è un ostacolo da superare per arrivare a prenderlo. Il ragazzo è infatti ambito anche in Premier League. Più precisamente, lo segue il Crystal Palace. Skhiri ha preso tempo per valutare le due proposte, perché giocare in Inghilterra è pur sempre l’ambizione di tutti i calciatori.