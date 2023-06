Calciomercato Milan, si avvicina il colpo in prestito: “Incontro in settimana”

Il Milan al lavoro per chiudere l’affare entro questa settimana. Arrivano conferme importanti anche da oltre manica.

Le grandi manovre di mercato in casa Milan stanno entrando nel vivo. Alcuni affari sono andati ultimamente a rilento, visto che i rossoneri hanno scelto di allontanare i due dirigenti operativi Maldini e Massara e ripartire da un management diverso.

Ma arrivano notizie di primi affondi e di contatti sempre più fitti per arrivare a dama. Un obiettivo dichiarato del Milan, che già era stato seguito lo scorso anno, sembra sempre più vicino. Tra l’altro con una formula favorevole al club di mister Pioli.

La news arriva dall’Inghilterra. Il Milan nei prossimi giorni tenterà di affondare il colpo per un centrocampista considerato un vero e proprio obiettivo di prospettiva, ma utile anche per il presente. Ovvero Carney Chukwuemeka, calciatore molto giovane ma già considerato un talento assoluto di nazionalità inglese.

Chukwuemeka, le ultime dall’Inghilterra: il Milan incontra il Chelsea

Un giocatore che la dirigenza ed i talent-scout del Milan avevano già adocchiato lo scorso anno, quando se ne parlava già come di un calciatore predestinato. Chukwuemeka è un prodotto del vivaio Aston Villa, già elemento importante delle selezioni giovanili inglesi. Ma è stato il Chelsea ad accaparrarselo ad agosto scorso per 18 milioni di euro.

Oggi però la società londinese ha bisogno di fare cassa e spazio dalla propria rosa, troppo costosa ed ingombrante. Chukwuemeka potrebbe essere uno dei calciatori in esubero, magari da cedere anche in prestito per farlo valorizzare altrove. Un’ottima opportunità fiutata dal Milan, che avrebbe ripreso i contatti per il classe 2003 di origini nigeriane.

Un centrocampista dalle lunghe leve e dal passo spedito, proprio quello che servirebbe al Milan in attesa del rientro di Ismael Bennacer. Ma soprattutto un giovane di prospettiva che rientra perfettamente nel progetto ‘verde’ imposto dalla proprietà RedBird Capital e con il quale non sembrava andassero d’accordo Maldini e Massara.

Secondo il cronista Rahman Osman, entro la fine di questa settimana il Milan ed il Chelsea avranno un incontro vis à vis per cercare di fare il punto della situazione. L’intento dei dirigenti rossoneri è quello di spingere per il prestito di Chukwuemeka, magari inserendo una clausola per il diritto o l’obbligo di riscatto condizionato. L’impressione è che un giocatore con queste caratteristiche e dall’età piuttosto bassa sia l’ideale per la squadra di Pioli, che ha bisogno assoluto di rinforzi in mediana.