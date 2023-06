ML – Tonali, fra Milan e Newcastle non c’è trattativa: come stanno le cose

Il Milan è sotto assedio: la Premier League insiste per avere i gioielli del Diavolo. Tanti soldi per i campioni di Stefano Pioli: ora è la volta di Sandro Tonali

Non è certo l’estate che i tifosi del Milan si aspettavano di vivere. E’ vero che la nuova stagione ha avuto inizio solamente oggi, ma per i calciofili l’estate corrisponde ala fine della stagione e all’inizio del calciomercato. E questo inizio è stato davvero traumatico per tutti.

Il rinnovo di Rafael Leao sembrava coincidere con l’apertura, per il Milan, di una nuova era e invece abbiamo dovuto fare i conti con gli addii shoccanti di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ora è tutto nelle mani di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Le trattative dipendono, di fatto, solo ed esclusivamente da loro.

Questi sono stati giorni di semina e la speranza e che presto si possano raccogliere i frutti. Il primo dovrebbe essere Kamada, per il quale è davvero tutto fatto, poi si spera che si sblocchi definitivamente la situazione legata a Marcus Thuram. Ma queste sono anche le ore delle possibili uscite.

Il Milan è chiamato a piazzare una decina di esuberi, ma ad avere mercato sono soprattutto i big, i titolarissimi di Stefano Pioli. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato degli interessi per Theo Hernandez e Mike Maignan dall’Inghilterra, ora è la volta di Sandro Tonali.

Assalto a Tonali

La notizia è giunta nella serata di ieri dall’Inghilterra e ha trovato conferme in mattinata: è tutto vero, secondo quanto raccolto da MilanLive.it, l’italiano è un obiettivo concreto dei Magpies pronti ad andare oltre i 60 milioni di euro.

Secondo Sportitalia, l’entourage di Sandro Tonali è a Londra. Ufficialmente per altri incontri ma appare evidente che sarà l’occasione per dare il via alla trattativa con il Newcastle. Dicendo sì ai Magpies il calciatore andrebbe a guadagnare il doppio, stando alle indiscrezioni che circolano.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, al momento fra il Milan e il Newcastle non c’è una trattativa. La posizione del club rossonero in merito è abbastanza chiara: nessuno, da Maignan a Tonali, è considerato incedibile o intoccabile. Tutte le offerte, purché congrue, verranno valutate e prese in considerazione in comune accordo con i calciatori, la cui volontà di solito da sempre la differenza. I 60 milioni di cui si parla sono troppo pochi e questo il Milan lo sa benissimo. Se l’offerta dovesse arrivare davvero, i rossoneri alzeranno la posta, come è giusto che sia. A quel punto, se Tonali vorrà davvero cambiare aria, l’affare potrà concretizzarsi se le condizioni del club di via Aldo Rossi saranno soddisfatte. Ma sono solo ipotesi, al momento.