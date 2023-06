Milan, Di Marzio: “Newcastle anche su Theo Hernandez”

Non solo Sandro Tonali: il Newcastle vuole fare la spesa in casa Milan e punta anche un altro titolarissimo della squadra di Pioli.

Il Milan sembra ormai destinato a cedere Sandro Tonali al Newcastle. Una trattativa lampo che si sta consumando in queste ore, con il forte centrocampista classe 2000 che è pronto a dire sì all’offerta dei Magpies.

Pare che domani sia il giorno decisivo, con il club inglese pronto a volare in Romania, dove Tonali sta disputando gli Europei Under 21 con la nazionale azzurra, per fargli svolgere le visite mediche e chiudere di fatto l’operazione. Si parla di una cifra di 80 milioni di euro complessivi, compresa di bonus e di percentuali sulla rivendita futura.

Intanto, come riportato da Gianluca Di Marzio durante la puntata serale di Calciomercato – L’originale su Sky Sport, il Newcastle United non intende fermarsi. La squadra inglese vuole fare la spesa in Serie A e avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore titolarissimo del Milan.

I bianconeri allenati da Howe vogliono anche Theo Hernandez. Chieste informazioni, durante il soggiorno milanese del direttore sportivo Dan Ashworth, per il forte terzino e vice-capitano del Milan. Ma dopo la cessione ormai fatta di Tonali appare difficilissimo che il club guidato da RedBird possa avallare una seconda cessione così dolorosa.

Servirà un assegno superiore ai 100 milioni di euro, almeno secondo le previsioni di Di Marzio, il quale però è convinto che la proprietà saudita del Newcastle non si fermerà a Tonali e proverà altri colpacci internazionali. Un altro obiettivo dei Magpies sembra essere anche Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus.