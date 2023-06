Tonali al Newcastle, accordo totale: l’incontro è stato decisivo

Sandro Tonali si trasferirà in Premier League, al Newcastle. Il Milan e il club inglese hanno trovato oggi l’accordo totale. Tutti i dettagli

Non sembrava potesse mai accadere, è invece è ormai fatta per il passaggio di Sandro Tonali in Premier League, al Newcastle. Decisiva la maxi offerta dei Magpies, che partiti da una base di 50 milioni di euro hanno infine soddisfatto le pretese del Milan offrendo 80 milioni di euro complessivi per aggiudicarsi il centrocampista. Era questa la cifra e lo sforzo economico richiesto da Furlani alla società inglese.

Dunque, il Milan si prepara a dire addio al suo Sandro, un ragazzo che fino a qualche tempo fa si dichiarava estremamente innamorato dei colori rossoneri. Voleva passare l’intera carriera a Milanello, diventare capitano e bandiera del club. Ma l’addio di Paolo Maldini ha cambiato molte cose all’interno del progetto tecnico del Milan. Niente più giocatori incedibili. Alla giusta offerta, tutti possono partire. E l’affare Tonali al Newcastle ne è la dimostrazione palese ed eclatante.

Il giocatore andrà a guadagnare in Premier il triplo di quanto percepiva in rossonero. Da 2,5 milioni a stagione, Sandro riceverà 8 milioni di euro netti a stagione più due di bonus. Cifre pazzesche, e che alla fine hanno convinto anche lui. Oggi, c’è stato l’incontro decisivo tra la dirigenza rossonera e il DS del Newcastle, Dan Ashworth. L’esito è stato assolutamente positivo. Tutti i dettagli li riporta Fabrizio Romano.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’incontro a Milano tra il DS del Newcastle e Furlani è andato a buon fine. L’accordo totale è stato raggiunto. Adesso, i documenti sono in fase di preparazione, dunque l’accordo è in fase di finalizzazione. Ci saranno gli ultimi accertamenti tra i due club, e poi arriveranno le firme. Intanto, come preannunciato, lo staff medico della squadra inglese è pronto a partire per la Romania, Paese dove si trova Tonali con l’Under 21 azzurra, per fargli svolgere le consuete visite mediche.

Insomma, è pronto a chiudersi il capitolo di Tonali al Milan, una storia d’amore immensa durata troppo poco. Il suo addio, insieme a quello di Maldini, chiude un’era nel club rossonero, quella delle bandiere e dei colori, quella della fede e dell’attaccamento. Tonali sarà a breve un nuovo giocatore del Newcastle. Si stenta a crederci, ma è davvero così! Ora toccherà rimboccarsi le maniche a Furlani e Moncada, per trovare profili che possano consolare i tifosi, per alleviare l’amarezza immensa.

🚨 Full agreement reached between AC Milan and Newcastle for Sandro Tonali after new meeting in Milano.

Deal being finalised now, documents being prepared.

Final check between clubs and then it’s here we go for Magpies to sign Tonali.

⚪️⚫️⏳ #NUFC pic.twitter.com/7HmkqZZJNd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023