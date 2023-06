40 milioni dal Portogallo: ecco il post Tonali

Il Milan è ormai prossimo a vendere Tonali al Newcastle: spuntano fuori diversi nomi per sostituirlo, non c’è solo Frattesi tra le idee.

La società rossonera si ritrova a dover ricostruire il centrocampo. Considerando l’imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle United e il lungo stop per infortunio di Ismael Bennacer, è necessario comprare almeno due titolari a Stefano Pioli.

Da capire se l’allenatore continuerà a giocare con il 4-2-3-1 o se cambierà modulo, passando magari al 4-3-3. Potrebbero servirne anche tre di nuovi innesti in mediana. Geoffrey Moncada ha diversi nomi sulla sua lista. Diverse fonti riferiscono che tra gli obiettivi c’è anche Davide Frattesi, che il Sassuolo valuta circa 35 milioni di euro.

Il 23enne romano è una mezzala e ha già chiarito che terrà conto dell’aspetto tattico nella sua scelta. Ha già una squadra preferita per la prossima stagione, però non c’è alcun affare definito. L’Inter viene data in pole position, ma anche Juventus e Roma sono interessate.

Calciomercato Milan, dopo Tonali: idee dal Portogallo e dall’Olanda

In Portogallo il quotidiano Record rivela che tra i nomi nella lista del Milan c’è anche quello di Florentino Luis. Il 23enne del Benfica era già stato in passato un oggetto del desiderio del club rossonero, poi la trattativa non decollò. Il giocatore si era anche un po’ perso con i prestiti al Monaco e al Getafe, però è riuscito a rilanciarsi.

Florentino Luis è reduce da una buona stagione sotto la guida di Roger Schmidt, un allenatore molto bravo a valorizzare i suoi calciatori. In totale ha messo insieme 54 presenze e 3 assist. È un centrocampista con caratteristiche difensive, quindi non ci si può aspettare un numero rilevante di gol da parte sua.

Il Benfica è disposto a trattare la cessione, ma valuta il cartellino circa 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, forse più di quella che sarebbe necessaria per comprare un altro centrocampista che Record accosta al Milan: Ibrahim Sangaré.

Il 25enne ivoriano milita nel PSV Eindhoven dove è approdato nel 2020 per 7 milioni. Giocava nel Tolosa, altra squadra di proprietà di RedBird Capital Partners. Il capo-scout rossonero Moncada lo conosce bene. Alto 1,91 metri, è un mediano molto forte fisicamente e che nell’ultima stagione ha anche trovato la via del gol: ne ha segnati 8 in 45 presenze. Da aggiungere anche 3 assist.

Sulle sue tracce anche il PSG. Prezzo? 30-35 milioni. Serve un investimento importante anche per prendere Sangaré. Vedremo se sarà uno tra lui e Florentino ad approdare a Milanello.