Colpo di scena Kamada: Milan, ora cambia tutto? I dettagli

Il Milan potrebbe non chiudere per l’acquisto del fantasista giapponese Daichi Kamada, che era stato considerato come primo obiettivo.

Il mercato estivo del Milan in queste ore sta finalmente entrando nel vivo. Tutto però per via di una cessione inaspettata e decisamente onerosa: quella di Sandro Tonali, sempre più vicino a firmare per il Newcastle. I rossoneri incasseranno tra i 70 e gli 80 milioni di euro da questa dolorosa partenza.

Una volta completata la partenza di Tonali, il Milan si potrà concentrare sugli acquisti, potendo sfruttare il maxi-tesoretto accumulato. Una forza in più nel mercato estivo, che potrebbe anche cambiare la tipologia di obiettivi di cui si è invece sempre parlato in tempi recenti.

Proprio legato a questo discorso, arriva un colpo di scena inaspettato sul mercato in entrata della squadra di Stefano Pioli. Un colpo già prenotato da tempo rischia di saltare e di sfumare definitivamente: quello che porterebbe il giapponese Daichi Kamada al Milan a parametro zero, dopo la fine del suo contratto con l’Eintracht Francoforte.

Kamada-Milan, affare in stand-by

Infatti, come riportato dal giornalista Matteo Moretto, che si occupa di calciomercato sulle pagine di Relevo, pare proprio che l’affare Kamada sia stato messo in stand-by dalla squadra milanista. Un affare che nei giorni scorsi era stato dichiarato come ormai concluso.

Inizialmente si era detto che la firma e lo sbarco a Milano di Kamada attendesse soltanto l’ok burocratico dei suoi agenti giapponesi, i quali si sarebbero prima dovuti iscrivere per regolamento all’albo procuratori italiano. Ma in realtà il Milan, prima di chiudere questo acquisto a parametro zero, vuole valutare altre piste.

Con l’introito da 70-80 milioni di euro per la cessione di Tonali potrebbero realmente cambiare strategie e priorità. L’unico ingaggio a costo zero potrebbe essere quello di Marcus Thuram per l’attacco, mentre negli altri reparti (soprattutto a centrocampo), la squadra di Pioli dovrebbe essere rinforzata con acquisti di maggior spessore, senza accontentarsi degli affari low-cost e dai colpi di convenienza.

Al contrario di Kamada, che comunque resta in attesa della decisione definitiva del Milan, un altro obiettivo su cui stava lavorando Paolo Maldini prima del suo addio potrebbe tornare in auge. Ovvero Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita dal Chelsea e sul quale si era mossa l’ormai ex direttore dell’area tecnica. Ieri sera Sky Sport ha rivelato come nella short-list per rimpiazzare Tonali sia presente anche il nome del gigante britannico, valutato intorno ai 15-20 milioni di euro.