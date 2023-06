Contatto Milan-Sassuolo: 40 milioni per Frattesi

Gianluca Di Marzio fornisce novità sul mercato del Milan. Dopo la cessione di Tonali, Furlani ha allacciato i contatti col Sassuolo per Frattesi

E’ fatta: Sandro Tonali sarà un nuovo calciatore del Newcastle. Il centrocampista ha svolto oggi le consuete visite mediche in Romania, dove è stato raggiunto dallo staff medico dei Magpies. Per lui un contratto di sei anni a 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Al Milan, invece, andranno 70 milioni di euro più bonus. Un affare dalle cifre enormi, che consente al club rossonero di finanziarsi il mercato estivo.

La delusione è enorme nell’ambiente milanista per l’addio di Tonali, uno che era pronosticato a diventare assoluta bandiera del club, chissà presto anche capitano. Nulla da fare, invece. La nuova proprietà ha colto la palla al balzo, decidendo di incassare l’ingente cifra e cedere il calciatore. Dopo l’addio di Paolo Maldini, anche quello di Tonali non può che destabilizzare l’animo dei tifosi. Tutto fa pensare, però, che il mercato estivo del Milan potrà adesso cominciare.

Con Marcus Thuram ormai ad un passo per rinforzare l’attacco, ci sarà chiaramente da sistemare il reparto di centrocampo dopo la cessione di Tonali. Al momento, la batteria dei mediani è scoperta, con anche Bennacer fermo per il longevo infortunio. Come si vocifera da giorni, il Milan ha già preso di mira colui che potrebbe arrivare per sostituire Sandro. Si tratta di Davide Frattesi. Oggi i primi veri contatti. Tutti i dettagli da Gianluca Di Marzio.

Milan, Furlani si muove: contatti col Sassuolo

Dopo la cessione praticamente definitiva di Sandro Tonali, Giorgio Furlani ha mosso i primi veri passi per la corsa a Davide Frattesi. E’ l’italiano del Sassuolo il profilo scelto per sostituire il classe 2000. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’Amministratore Delegato del Milan ha allacciato i primi contatti col Sassuolo, e dunque con Giovanni Carnevali. Sino ad oggi, Furlani aveva parlato di Frattesi con il suo agente, lo stesso di Tonali, Beppe Riso.

Adesso c’è da trattare col Sassuolo. Non sarà chiaramente semplice portare a termine la trattativa, dato che l’Inter ha già un accordo in essere col club neroverde per Frattesi. Infatti, Gianluca Di Marzio sottolinea che i nerazzurri hanno praticamente bloccato il centrocampista del Sassuolo per 35 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri qualche giorno fa. E i contatti tra i due club sono ancora vivi.

Al Milan, dunque, i neroverdi hanno chiesto ben 40 milioni di euro per aggiudicarsi Frattesi, l’unica offerta ritenuta congrua per battere la concorrenza dell’Inter.