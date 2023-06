Di Marzio: “Milan, contatti con l’Udinese per Samardzic”

Il Milan avrebbe avviato i dialoghi con l’Udinese per il forte centrocampista, che potrebbe rappresentare una scelta di prospettiva.

Dopo l’addio ormai certificato di Sandro Tonali, che ha ormai trovato l’accordo con il Newcastle United nelle scorse ore, per il Milan è tempo di pensare ai rinforzi. Soprattutto quelli a centrocampo, visto che il reparto resterà sguarnito.

Proprio un centrocampista è finito di recente nel mirino dei dirigenti rossoneri. Il Milan quest’oggi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, avrebbe incontrato l’Udinese per i primissimi dialoghi riguardo ad un centrocampista. Obiettivo dell’incontro è Lazar Samardzic, calciatore tedesco di origine serba.

Il classe 2002 dell’Udinese è l’ultima ipotesi per la mediana del Milan. Una mezzala di qualità già seguita da tempo, che piace molto anche al Napoli. Ancora non si è entrati nel vivo della trattativa, ma il club rossonero ha sondato il terreno concretamente per valutare l’affare.

Titolarissimo della squadra di Sottil nell’ultima stagione, Samardzic ha giocato ben 37 gare di campionato segnando 5 reti. Centrocampista dai piedi buoni e dagli ottimi tempi di inserimento, l’ex Lipsia è sulla bocca di molti osservatori e dirigenti. Il Milan lo aveva già seguito quando giocava in Germania e ora potrebbe essere maturo il tempo del suo cambio di casacca.