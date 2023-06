Incontro Milan-Salernitana: due nomi sul piatto

Incontro in giornata tra Milan e Salernitana: i due club di Serie A hanno discusso di due giovani talenti di ottima caratura.

Giornata di incontri, di dialoghi e di meeting organizzati. La fine di giugno porta moltissimi dirigenti e club a mettersi in moto dal punto di vista del calciomercato, cercando di bruciare le tappe riguardo agli innesti o alle cessioni.

Non è un caso dunque se oggi, secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan ed i propri dirigenti siano stati protagonisti di un incontro in quel di Milano. Contatto programmato con la dirigenza della Salernitana, club che ha ottenuto la salvezza meritatamente nell’ultima stagione di Serie A.

L’idea dell’incontro nasce soprattutto per volere del club campano. Infatti la squadra allenata da Paulo Sousa è molto interessata ad alcuni giovani talenti di proprietà Milan, che potrebbero diventare obiettivi concreti di mercato. Magari anche con la formula del prestito con diritto di riscatto in vista della prossima annata.

Salernitana, chieste informazioni per due giovani del Milan

L’emittente satellitare ha specificato come il Milan e la Salernitana abbiano dialogato quest’oggi in particolare riguardo al futuro di due talenti scuola rossonera, che difficilmente faranno parte della rosa rossonera in vista del prossimo campionato. Si tratta infatti di calciatori che rientrano da prestiti in altre società.

Gli obiettivi della Salernitana sarebbero il centrocampista Marco Brescianini e l’attaccante Daniel Maldini. Come detto, entrambi sono di rientro dall’ultima esperienza lontano da San Siro: il primo è cresciuto molto nell’anno passato a Cosenza, diventando tra i protagonisti della salvezza in extremis del club calabrese in Serie B. Mentre il figlio d’arte non è riuscito a salvarsi con lo Spezia, ma ha mostrato qualche lampo del suo genio, segnando contro Inter e Milan.

Paulo Sousa è allenatore che ama puntare sui giovani e dargli fiducia nel proprio schema offensivo. Brescianini e Maldini potrebbero dunque avere una importante chance all’Arechi, con una squadra di Serie A che punterà alla salvezza ma con un gioco ambizioso e tutt’altro che speculativo.

Brescianini, centrocampista classe 2000 abile in fase di impostazione, ha avuto un ottimo rendimento al Cosenza, giocando ben 37 partite ufficiali in B. I cosentini vorrebbero trattenerlo ma la volontà dello stesso calciatore nativo di Calcinate è quella di migliorare la sua categoria. Maldini invece dopo l’addio di papà Paolo dai quadri dirigenziali del Milan sembra destinato a non restare: le qualità ci sono, manca continuità al classe 2001 che deve ancora esplodere.