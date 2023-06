Milan, sfumato Thuram: ecco le due alternative per l’attacco

Spuntano due nuovi nomi per l’attacco del Milan: sfumato Marcus Thuram, i rossoneri stanno puntando su queste due alternative.

Il Milan ha vissuto una settimana davvero particolare e piena di situazioni non idilliache riguardo al calciomercato. Prima l’offerta irrinunciabile del Newcastle per Sandro Tonali, che vedrà partire uno dei leader della squadra di Pioli. Poi un altro affare quasi fatto sfumato in extremis.

Infatti oggi il Milan è stato sorpassato dall’Inter nella corsa a Marcus Thuram, attaccante francese che si svincola a costo zero dal 1 luglio. I nerazzurri sembrano ormai ad un passo dal francese figlio d’arte.

Con Thuram ormai sfumato, il Milan è pronto a virare su altri obiettivi per l’attacco, vista l’esigenza evidente del club rossonero nel reparto offensivo. Gianluca Di Marzio questa sera, nel suo Calciomercato – L’originale, ha fatto i nomi di due centravanti finiti nel mirino di Moncada e Furlani.

Scamacca e Morata nel mirino del Milan: sono ritorni di fiamma

Le ultime lanciate dall’emittente Sky Sport parlano di queste alternative di primo piano. Il Milan avrebbe messo gli occhi su due attaccanti, prendibili in teoria in prestito. Ovvero l’italiano Gianluca Scamacca, che milita nel West Ham, e lo spagnolo Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Entrambi in uscita dai rispettivi club, potrebbero diventare obiettivi concreti del Milan, dopo essere stati entrambi nel mirino della Roma.

A breve potrebbero essere allacciati contatti concreti per Scamacca e Morata e valutare dunque le operazioni. Si tratta comunque di due profili già ben noti dalle parti di via Aldo Rossi. L’ex Sassuolo interessa il Milan da tempo, fin da quando giocava in prestito ad Ascoli. Mentre lo spagnolo ex Juventus è un nome sempre molto caldo, visto che la moglie Alice Campiello, nota influencer, spinge per tornare in Italia.

Come detto non sono piste facili, ma il Milan spera con calma di ottenere un’apertura per un’operazione in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Scamacca ha giocato poco nel West Ham e vuole cambiare aria, magari tornando in Italia. Morata è un’opzione più delicata, visto anche il recente rinnovo contrattuale.