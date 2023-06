Rifiutata un’altra squadra oltre il Psg: c’è solo il Milan

Novità cruciali sull’affare Marcus Thuram per il Milan. L’attaccante francese, dopo il PSG, ha rifiutato l’altra rivale. La trattativa si può chiudere oggi

Marcus Thuram, ormai è risaputo, è il primo obiettivo per il nuovo attacco del Milan. Furlani e Moncada lavorano alla trattativa ormai da settimane, anche se hanno dovuto far fronte alla forte concorrenza di altre big europee. In primis il Paris Saint Germain, che aveva messo sul piatto di Thuram un ingaggio da 8 milioni di euro complessivi. Ben 3 milioni in più rispetto all’offerta milanista. I rossoneri, però, hanno dato garanzie ben più solide all’attaccante, ovvero un ruolo di primo piano nel progetto tecnico di Pioli. In soldoni, il ruolo da titolare.

E’ di ieri la notizia del rifiuto di Marcus Thuram al Paris Saint Germain. Il classe 1997 ha detto no all’offerta parigina, e ciò ha fatto presupporre che fosse ormai vicinissimo al Milan. A dare maggiore adito a tale ipotesi è l’ultima indiscrezione proveniente da Sky Germania. Nello specifico, l’emittente tedesca ha riferito che Thuram ha oggi rifiutato anche l’offerta del Lipsia, l’altro club che si era inserito prepotentemente.

Come il PSG, il club della RedBull aveva offerto un ingaggio maggiore all’attaccante rispetto al Milan, ma da quanto filtra, questo vuole scegliere il progetto migliore, quello che lo renderebbe protagonista. Sky Germania, con anche Matteo Moretto, riportano ulteriori dettagli che possono essere decisivi nella trattativa tra i rossoneri e gli agenti del giocatore.

Thuram al Milan, questione di ore

Sky Germania, riportando del rifiuto di Thuram al Lipsia, sottolinea che l’attaccante francese è dunque sempre più vicino al trasferimento al Milan. Importante la nota sugli aspetti economici. Il club rossonero, secondo la fonte, non garantirà alcuna commissione agli agenti, ma un ricco bonus al giocatore alla firma del nuovo contratto. Non si conosce la cifra precisa, ma si può supporre che si tratti di qualcosa come 4-5 milioni di euro immediati.

Rejection to @RBLeipzig – Marcus Thuram faces transfer to @acmilan! 🇮🇹 The Frenchman has turned down the Bundesliga club. PSG had already withdrawn from the race. This means that #Thuram will most likely move to Milan. No transfer fee, but big signing fee. ✍️🇫🇷@SkySportDE pic.twitter.com/Qod1jblC0V — Philipp Hinze (@philipphinze24) June 23, 2023



Un’altra fonte molto accreditata, rappresentata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, fa sapere che la trattativa tra il Milan e gli agenti del giocatore si può chiudere già oggi, quindi nelle prossime ore. Giorgio Furlani sta spingendo al massimo sull’acceleratore, forse consapevole del recente inserimento dell’Inter. E’ infatti di oggi la notizia de La Gazzetta dello Sport che parla dell’irruzione dei nerazzurri nella corsa a Marcus Thuram. Marotta, non proprio sicuro di riuscire a riportare Lukaku a Milano, sta pensando alla possibilità di aggiudicarsi a parametro zero l’attaccante francese.

Al momento, però, tutto fa dire che il figlio d’arte sia ad un passo dal Milan. Non ci resta che attendere le prossime ore per comprendere meglio la situazione.