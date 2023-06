Altri guai senza Tonali: il Milan è senza italiani

Il Milan deve fare i conti con quello che potrebbe diventare un serio problema: i pochi italiani in rosa. Senza Tonali, ora uno solo è titolare

Un problema mai risolto. Un problema che adesso si è anche aggravato. Durante la sessione estiva di calciomercato, il Milan dovrà necessariamente acquistare degli italiani, sono le liste che lo impongono.

Il Diavolo, chiaramente, ripartirà senza Sandro Tonali, che sarà un nuovo giocatore del Newcastle, per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Una perdita importante, per un Milan, che dovrà fare a meno di un elemento fondamentale sia in campo che fuori. Un leader, che incarnava i valori del milanismo.

Ma Tonali era soprattutto un titolarissimo, di una squadra, formata sostanzialmente da stranieri. Ora è rimasto il solo Davide Calabria, il capitano del Milan, a difendere i colori azzurri.

Dando uno sguardo alla panchina, il Milan – in attesa di annunci ufficiali – si ritroverà due portieri italiani, Antonio Mirante e Marco Sportiello.

In difesa, invece, avremo Matteo Gabbia, cresciuto nel vivaio rossonero, ma che è solo la quinta scelta al centro, e Alessandro Florenzi. Il terzino ex Roma nel corso dell’ultima stagione non ha offerto garanzie fisiche, ma un suo addio è davvero complicato. A centrocampo, senza Tonali, rimane il solo Tommaso Pobega (scuola Milan). In avanti, invece, potrebbe giocarsi le sue carte Lorenzo Colombo, dopo il prestito al Lecce.

Sono dunque sette i giocatori italiani presenti in rosa. La situazione non è per nulla positiva, considerando anche che solo uno è un titolare.

Nuovi innesti

Guardare al calciomercato degli italiani, dunque, appare davvero un obbligo. Bisognerà, dunque, aspettarsi un innesto italiano di spessore.

Con Paolo Maldini e Frederic Massara, il candidato numero uno a vestire il rossonero poteva essere Nicolò Zaniolo. Ora le cose sono cambiate: in prima linea appare esserci Davide Frattesi, anche se sarà interessante capire se il Milan sarà disposto a spendere 40 milioni di euro.

Sullo sfondo resta l’idea Baldanzi. Il suo agente è stato a Casa Milan per parlare del suo assistito alla dirigenza rossonera, ma al momento si registra solamente un apprezzamento e nulla più. Servirebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro per portarlo a Milanello. Un’altra casella che potrebbe essere riempita con un italiano è quella del vice Theo Hernandez: attenzione in questo caso a Gallo, Valeri e Mazzocchi.