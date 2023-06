Cardinale investe nella Formula 1: trattativa per comprare un team

RedBird pensa a un nuovo investimento nel mondo dello sport: dopo l’acquisto del Milan, nel mirino di Cardinale c’è un team di F1.

I tifosi sono curiosi di vedere se davvero RedBird Capital Partners sarà una proprietà capace di consolidare il Milan ai piani alti della Serie A e anche della Champions League. Il primo obiettivo è più facile, mentre il secondo richiederà un po’ di tempo.

Gerry Cardinale ha più volte dichiarato di avere in mente grandi progetti per il futuro del club. Sa di avere tra le mani uno dei brand calcistici più importanti e deve valorizzarlo al meglio. Ha la responsabilità di non deludere milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo.

L’uomo d’affari italo-americano e la società di investimento da lui fondata hanno tra i loro piani la costruzione di uno stadio di proprietà. Questo è caposaldo del progetto e nelle ultime settimane c’è stata un’accelerata sull’area San Francesco situata a San Donato Milanese. Dopo i tentativi fatti per restare a Milano, in pole position adesso c’è il comune amministrato dal sindaco Francesco Squeri, favorevole all’opera.

RedBird, non solo Milan: investimento anche in F1

RedBird Capital Partners ha investito circa 1,2 miliardi di euro nell’acquisizione del Milan, secondo club calcistico di cui è proprietario. Com’è noto, anche il Tolosa in Ligue 1 fa parte dei suoi asset e sta conseguendo dei buoni risultati. Da neopromossa ha conquistato una salvezza agevole e ha vinto la Coppa di Francia.

La società americana detiene anche quote del Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool, e ha investito in altri sport negli Stati Uniti (ad esempio: baseball, football e hockey). Adesso sembra che ci sia la volontà di entrare anche in Formula 1.

Come rivelato da Bloomberg, c’è un corso una trattativa con Renault per comprare una quota di minoranza del team Alpine F1. Potrebbe essere annunciato un accordo il 26 giugno, giorno nel quale ci sarà un evento a Enstone (Inghilterra), dove la scuderia ha sede. Non ci sono ancora le firme e non c’è certezza che arriveranno, però sembra trapelare abbastanza ottimismo sull’esito dell’operazione.

La popolarità della Formula 1 è in aumento in questi anni e RedBird Capital Partners ritiene redditizio investire anche in questo ambito. La società creata da Gerry Cardinale può aiutare Alpine a sviluppare meglio il brand e non solo, avendo grande esperienza quando si tratta di media e sponsor.

Renault, proprietaria del team, sta investendo per tornare a vincere in F1. Come costruttore ha vinto mondiali solo nel 2005 e nel 2006 con Fernando Alonso come pilota. Nel 2021 la squadra è stata rinominata Alpine, altro marchio della famiglia Renault, e lo scorso anno ha chiuso al quarto posto nella classifica costruttori. Da cinque stagioni è in top 5, però l’obiettivo è lottare per vincere.