De Ketelaere e la teoria del ketchup: “Potrebbe essere vero”

De Ketelaere ha parlato dal ritiro del Belgio Under 21, impegnato nell’Europeo di categoria: ha voglia di aiutare la sua nazionale a vincere.

La stagione di Charles De Ketelaere è stata pesantemente negativa, nessuno può dire il contrario. Dopo alcune prestazioni incoraggianti all’inizio, il giocatore ha poi perso brio e Stefano Pioli gli ha concesso sempre meno spazio. Purtroppo, non è stato bravo a farsi trovare pronto quando è stato mandato in campo.

Non si sa ancora se rimarrà al Milan oppure verrà ceduto. Per lui sono stati investiti 32 milioni di euro più 3 di bonus, il prezzo è calato e non è semplice trovare un club che spenda molti soldi per comprare il cartellino. Da non escludere una cessione con la formula del prestito.

In attesa di conoscere il suo futuro, il calciatore è stato convocato dal Belgio per l’Europeo Under 21 ed è il capitano della squadra. Un’occasione importante per provare a concludere la stagione con qualche gioia, dopo mesi difficili a Milano. La prima partita contro l’Olanda è finita 0-0, CDK ha servito un bell’assist non sfruttato a Lois Openda e per il resto non ha fatto una grande prestazione. Sufficienza striminzita. Oggi c’è la Georgia come avversaria e ci si aspetta di più da parte sua.

De Ketelaere vuole aiutare il Belgio Under 21 a vincere

Nelle scorse ore De Ketelaere ha parlato in conferenza stampa e ha dichiarato di non avere un’ossessione per il gol, anche se in questa stagione non ne ha segnato nessuno: “Mi piacerebbe aiutare la squadra con gol e assist, ma anche se non facessi nessuno dei due sarei comunque felice se vincessimo con il mio aiuto“.

A Charles è stata anche menzionata la teoria del ketchup, dalla cui bottiglia all’inizio non esce nulla pur facendo pressione, ma continuando ad agitarla poi il prodotto (il gol in questo caso) esce e se ne versa anche più del previsto: “Potrebbe essere vero – risponde – anche se dopo un aver segnato un gol non è detto che inizi a realizzarne altri a ruota. Può solo diventare un po’ ‘più facile“.

Durante Belgio-Olanda è circolato sui social network il video dell’assist che aveva servito a Openda. Rafael Leao lo aveva condiviso su Twitter e aveva commentato scrivendo “Crack”. L’ex Club Brugge si è così espresso in merito: “Non guardo molto i social. Quello è stato un buon momento della partita“.