Sportmediaset – Milan, scelto l’attaccante: oggi il primo contatto, i dettagli

Novità di mercato sul Milan e le sue strategie d’attacco. Perso Marcus Thuram, oggi c’è stato un primo contatto per un altro centravanti. E’ il nome più caldo

Una bella batosta per il Milan quella arrivata nella giornata di ieri. Il profilo favorito per l’attacco, Marcus Thuram, ha scelto l’Inter, rifiutando di fatto l’offerta rossonera. Un sorpasso netto e decisivo quello dei nerazzurri, ma che trova ragioni e forza nei contatti che Marotta e gli agenti del giocatore avevano avviato a gennaio scorso. L’offerta dell’Inter è stata maggiore a quella del Milan, e le garanzie le stesse. Dunque, ecco che l’attaccante francese ha scelto sì Milano, ma la sponda nerazzurra.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dunque, si sono trovati a ricominciare da capo il lavoro di ricerca del profilo adatto per il nuovo attacco del Milan. Già ieri, come riferito da Gianluca Di Marzio, i due dirigenti rossoneri sono ritornati sulle tracce di Gianluca Scamacca e Alvaro Morato, due nomi trattati forse qualche settimana fa, quando c’erano ancora Maldini e Massara in dirigenza.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, però, c’è un nome più caldo tra i due profili, e su cui il Milan si è mosso nel concreto. Oggi c’è stato il primo contatto con il club per comprendere i margini di trattativa. Tutti i dettagli forniti da Claudio Raimondi di seguito.

Milan, primi contatti: sì al prestito

Il Milan ha mosso i primi passi verso Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. L’attaccante ex Juventus ha da poco rinnovato il suo contratto coi colchoneros sino al 2026, non una cattiva notizia, anzi. Difatti, l’accordo precedente sino al 2024 avrebbe obbligato ogni club interessato ad acquistare a titolo definitivo Morata. Con altre due stagioni di margine, come sottolinea Claudio Raimondi a Sportmediaset, l’Atletico è disposto ad aprire alla formula del prestito, però con obbligo di riscatto.

La stessa fonte sottolinea che oggi c’è stato il primo vero contatto tra il Milan e il club spagnolo. Non ancora l’apertura di una trattativa, ma ci si potrebbe arrivare nel giro di qualche ora. E’ importante sapere che nel nuovo contratto di Alvaro con i colchoneros è inoltre presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Giorgio Furlani dovrà dunque decidere insieme ai suoi collaboratori e alla società se affondare davvero il colpo per lo spagnolo, e se farlo in prestito con obbligo (magari con condizioni legate a presenze o risultati) o acquistandolo a titolo definitivo.

Morata non gode di ottimi rapporti con Simeone, e gradirebbe dunque una partenza per ritornare protagonista in una nuova piazza. A 30 anni, è il momento perfetto per farlo. Quanto a Scamacca, Raimondi riferisce che il West Ham non apre al momento alla formula del prestito. Affare più complicato dunque.