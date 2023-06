Tonali al Newcastle, c’è una clausola in favore del Milan: i dettagli

Fabrizio Romano riferisce nuovi dettagli dell’affare che porterà Sandro Tonali a giocare al Newcastle. Svelata la percentuale di rivendita per il Milan

Sandro Tonali al Newcastle, un affare ormai bello che fatto. Nella giornata di ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli: il centrocampista lascerà il Milan e si trasferirà in Premier League per la cifra record (in Serie A) di 70 milioni di euro più bonus. La somma complessiva dovrebbe arrivare a toccare i 76 milioni. Un maxi affare per il club rossonero, che gli permetterà di finanziare l’intera campagna acquisti estiva.

Al giocatore è stato invece preparato un contratto di lusso. Tonali guadagnerà per sei anni 7 milioni di euro più due di bonus al Newcastle. Un ingaggio top, e che alla fine, nonostante il dispiacere, lo ha portato ad accettare l’offerta inglese. In queste ore stanno circolando diverse voci sulla delusione di Sandro per l’addio al Milan. Avrebbe voluto diventare una grande bandiera del club, e passare l’intera carriera a Milanello. D’altronde, lo aveva anche dichiarato tempo fa in un’intervista: “Non voglio commettere l’errore di abbandonare questa maglia”.

Ma quando si presentano certe situazioni, con così tanti soldi di mezzo, è davvero complicato per un club riuscire a rifiutare. Nella giornata di ieri, Tonali, che si trova in Romania, è stato raggiunto dai suoi agenti per l’ok definitivo. E’ solo questione di giorni, poi arriverà l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Newcastle. Intanto, Fabrizio Romano ha svelato nuovi dettagli dell’affare che porterà il centrocampista in Premier League.

Come appreso da Fabrizio Romano ieri, il Milan si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita di Sandro Tonali da parte del Newcastle. Lo stesso esperto di mercato, oggi, ha svelato tale dettaglio. Il club rossonero ha pattuito coi Magpies una percentuale del 10% sulla possibile cessione di Tonali in futuro. Forse, ci si aspettava qualcosina in più, ma è questa la realtà dei fatti.

Intanto, ricordiamo che nell’affare attuale di 70 milioni di euro e più per la cessione del centrocampista al Newcastle, una parte andrà al Brescia. Difatti, quando Tonali è passato al Milan a titolo definitivo nel 2021, le Rondinelle si sono assicurate una percentuale sulla rivendita del 10%. Dunque, quest’estate il club di Cellino riceverà circa 10 milioni grazie alla vendita del classe 2000 da parte del Milan (8 milioni più qualche bonus UEFA per i giovani). Cifra paracadute per il Brescia, reduce dalla retrocessione in Serie C.

Quanto al Milan, conclude Fabrizio Romano, Furlani e Moncada si sono già messi alla ricerca di nuovi profili per il centrocampo per sostituire Tonali.

