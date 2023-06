Il Milan prova lo scippo al Napoli: inserimento per il difensore

Il giocatore piace molto a Moncada e il Diavolo può dare battaglia ai partenopei sul mercato: ci sono anche due club di Premier League

Siamo solo all’inizio di un’estate che regalerà tante emozioni in tema di mercato e già in questo mese di giugno i colpi di scena non mancano. Il Milan ha detto addio a Paolo Maldini e si prepara a una campagna acquisti piena di sorprese e con strategie totalmente diverse.

Dopo alcuni giorni di valutazioni, il Diavolo ha pizzato il primo colpo assicurandosi il trequartista giapponese Daichi Kamada a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Un affare importante per sostituire immediatamente la partenza di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid dopo tre stagioni in prestito ai rossoneri, ma ora c’è da fare molto altro in entrata dalla parti di Milanello lo sanno molto bene.

Le priorità al momento sono il centravanti e l’esterno offensivo, senza dimenticare un centrocampista per sostituire l’infortunato Ismael Bennacer, dal momento che l’algerino ne avrà per molto ancora. La dirigenza sta però valutando tantissimi profili in ogni reparto, e non è affatto escluso che possa muoversi per un difensore, cosa che sta accadendo stando alle ultime indiscrezioni, con l’inserimento su un calciatore seguito già dal Napoli.

Anche i rossoneri su Schuurs, ma occhio alle inglesi

Il nuovo obiettivo dei rossoneri per il reparto arretrato sarebbe infatti Perr Schuurs, che ha disputato una stagione ad altissimo livelli quest’anno con la maglia del Torino. Il giocatore piace tantissimo a Geoffrey Moncada e il Milan è pronto ad inserirsi.

Il classe ’99 è arrivato solo la scorsa estate ai granata, che lo hanno prelevato dall’Ajax per sostituire Bremer. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli, che vorrebbe l’olandese in caso di addio del coreano Kim Min-Jae, sempre più in direzione Bayern Monaco. La notizia è stata riferita da Tuttomercatoweb, che spiega che per il centrale potrebbe scatenarsi un’asta, che potrebbe veder partecipare anche alcuni club di Premier League.

Schuurs piace infatti a molti club importanti in Europa e in particolare in Inghilterra, dove lo seguono con interesse il Liverpool e il Newcastle. Va detto che, allo stato attuale delle cose, il Milan è abbastanza coperto in quel ruolo e un investimento del genere sarebbe possibile solo in case di cessione di uno fra Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Al momento infatti Pioli è decisamente coperto a livello di centrali difensivi se consideriamo anche Thiaw, Kjaer e Gabbia.