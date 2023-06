ML – Loftus-Cheek ad un passo dal Milan: i dettagli

Il Milan sembra sempre più vicino all’ingaggio di Loftus-Cheek: c’è l’accordo con il giocatore, da definire i dettagli con il Chelsea.

Praticamente chiusa la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, la società rossonera si sta muovendo con decisione per rinforzare il centrocampo. Ci sono almeno due innesti, se non tre, da prendere a Stefano Pioli.

Nelle ultime ore arrivano continue conferme sulla trattativa per Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Si tratta di un calciatore accostato al Milan già prima dell’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Adesso è tornato di moda e sembra che la dirigenza stia facendo di tutto per chiudere questo affare e regalare al mister il primo rinforzo in mediana.

Calciomercato Milan, colpo Loftus-Cheek: le ultime news

Stando alle ultime notizie raccolte, il Milan è pronto a chiudere per Loftus-Cheek. I contatti tra le parti sono costanti. La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. L’accordo è sempre più vicino. Da ricordare che il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2024, ma il Chelsea ha un’opzione per prolungarlo di un anno.

🔴⚫️#Milan – Arrivano conferme sulla possibile chiusura a breve per #LoftusCheek. Il dopo Tonali parlerà inglese @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) June 26, 2023

Tra il centrocampista inglese e il club rossonero è stata già raggiunta un’intesa sul contratto. Adesso si tratta di sistemare i dettagli tra le due società. Il Chelsea vuole vendere e valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’accelerata definitiva da parte del Milan, che punta a chiudere questo colpo per poi concentrarsi su altre operazioni.

Come detto in precedenza, a Pioli servono due-tre centrocampisti. Loftus-Cheek può essere il primo innesto nel reparto, poi ne devono arrivare altri e tutti all’altezza di essere dei titolari. Oltre a rimpiazzare il partente Tonali, il Diavolo deve fare i conti con il lungo stop per infortunio di Ismael Bennacer. È fondamentale acquistare mediani in grado di non far rimpiangere chi finora era la prima scelta.

Geoffrey Moncada ha tanti nomi nella sua lista e cercherà di portare i migliori a Milano. Chiaramente, c’è un budget che va gestito considerando anche le altre opzioni da effettuare per migliorare la squadra. Si attendono anche le cessioni di quei calciatori che sono fuori dal progetto tecnico.