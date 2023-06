ML – Milan, domani le visite mediche di Sportiello

Sportiello sarà un nuovo portiere del Milan: è tutto pronto per le visite mediche e la firma del contratto.

Tutto confermato: Marco Sportiello giocherà nel Milan dalla prossima stagione. L’operazione già impostata da Paolo Maldini e Frederic Massara nei mesi scorsi verrà finalizzata.

Il 31enne portiere è in scadenza di contratto a fine giugno con l’Atalanta e arriverà a Milano a parametro zero. Sarà il nuovo vice di Mike Maignan, dato che Ciprian Tatarusanu non rinnoverà e lascerà la squadra. Un 12esimo affidabile e anche utile per il discorso liste, essendo cresciuto in un settore giovanile italiano.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, nella giornata di domani Sportiello si sottoporrà alle visite mediche di rito. Poi andrà a Casa Milan per firmare il nuovo contratto. Dovrebbe essere lui il primo nuovo colpo del club rossonero per la stagione 2023/2024.

La società rossonera sta lavorando anche su altri rinforzi, ovviamente. Uno che sembra vicino ad approdare a Milano è Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. C’è una trattativa avanzata per il centrocampista inglese, con il quale è stato già trovato un accordo. Adesso si tratta di definire i dettagli dell’affare con il club londinese. L’intesa totale potrebbe essere raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.