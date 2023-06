Nome nuovo per la mediana: dalla Fiorentina al Milan per 30 milioni

Il Diavolo si tuffa su un profilo importante del nostro campionato, ma la valutazione non è bassa: si studia il modo per intavolare l’operazione

Il Milan in queste ore è concentrato sul mercato in entrata e probabilmente a breve potrà mettere a segno qualche colpo. Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, la società ha messo un attimo da parte la questione centravanti e si sta concentrando sulla mediana.

La dirigenza dei rossoneri intascherà 80 milioni dalla cessione dell’ex Brescia e adesso la priorità è diventata automaticamente quella di trovare un sostituto, a prescindere dalle caratteristiche. C’è infatti assoluto bisogno di investire in quel ruolo, soprattutto se si considera che Ismael Bennacer salterà i primi mesi di campionato per infortunio e che Bakayoko e Vranckx non sono stati riscattati. Le ipotesi sono diverse al momento.

Il nome che è circolato con maggior forza nei giorni scorsi è stato quello di Davide Frattesi, su cui però al momento è in vantaggio l’Inter, ma comunque servirebbero ben 40 milioni. Il Diavolo è tornato dunque su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, mentre al momento rimane lontana l’ipotesi Milinkovic Savic. Il Diavolo però ha bisogno almeno di due colpi a centrocampo e serve anche un profilo che sappia dare equilibrio. In questo senso c’è una novità importante.

Amrabat è il nuove nome per la mediana

Il Milan vorrebbe trovare sul mercato un giocatore che abbia caratteristiche che si avvicino a quelle di Tonali, soprattutto in fase di copertura. Una diga in mezzo al campo che sappia dare i tempi ma anche l’equilibrio necessario nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli.

Sembra che la dirigenza abbia individuato un nuovo nome e lo fa proprio Tuttomercatoweb, che spiega che il Milan si sta tuffando nelle ultime ore su Sofyan Amrabat. Il marocchino è in uscita dalla Fiorentina dopo aver disputato un gran Mondiale e una stagione molto positiva con la Viola. Primi sondaggi quindi per classe ’96, che però Rocco Commisso non lascerà partire certo a basso prezzo, nonostante il contratto del classe ’96 scada fra un anno.

Il presidente dei toscani valuta Amrabat 30 milioni di euro, una cifra che però ancora nessuno ha avvicinato. Il marocchino ha interessi anche da Atletico Madrid, Barcellona e Premier League. Il Milan si è mosso e vuole capire i margini per una trattativa, ma le alternative nel ruolo non mancano, da Reijnders dell’AZ Alkmaar a Florentino Luis del Benfica.