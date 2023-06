Calciomercato Milan, conferme su Pulisic: c’è un ostacolo

Il club rossonero ha aperto un asse col Chelsea e vuole anche l’esterno: l’affare però non è semplice e la società deve valutare

Il mercato del Milan sembra essersi definitivamente acceso. Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni il club rossonero ha ottenuto la liquidità necessaria per svolgere con maggiore tranquillità ed efficacia le proprie trattative.

La società ha deciso di muoversi in maniera decisiva per fare in modo di poter chiudere i primi colpi già ad inizio luglio e garantire a Stefano Pioli qualche innesto già in vista dell’inizio della preparazione estiva. Avere a disposizione qualche elemento nuovo da subito può essere utile per portare avanti il processo di inserimento e lavorare a livello tattico. Il Milan ha quindi quasi chiuso intanto per Ruben Loftus Cheek per il centrocampo, un innesto importante, ma non è finita qui.

Dal Chelsea potrebbe infatti arrivare anche l’esterno offensivo perché la dirigenza sta intensificando i contatti per arrivare a Christian Pulisic. L’americano è in scadenza a giugno 2024 ed è uno dei tanti calciatori in uscita dai Blues, che si sono già liberati di Koulibaly e Kanté, e che stanno per cedere anche Kai Havertz all’Arsena e Hakim Ziyech sempre in Arabia. Per questo il Diavolo lo ha messo nel mirino e spera di acquisirlo a una cifra non troppo elevata.

Rooseri spaventati dalle richieste del Chelsea

Il 24enne rappresenterebbe un rinforzo importante sulla trequarti per il Milan, con la possibilità di avere un giocatore di grande qualità e velocità sugli esterni, in aggiunta a Rafael Leao. L’operazione non è però così semplice.

Secondo quanto rivelato da Evening Standard, infatti, nonostante il giocatore abbia solamente un anno di contratto. La richiesta da parte del Chelsea per cederlo rimane comunque alta. Stando al quotidiano inglese, il club londinese vorrebbe 25 milioni di sterline per privarsene, quindi circa 30 milioni di euro: una cifra abbastanza importante per un calciatore che tra un anno si libererà a parametro zero.

Questo di fatto è l’ostacolo principale per arrivare al classe ’99, che quest’anno ha totalizzato 29 presenze e messo a segno una sola rete. Un bottino magro per Pulisic, che punta a rilanciarsi con un altro progetto, e che sarebbe pronto anche ad abbassarsi l’ingaggio per trasferirsi a Milanello. Milan e Chelsea hanno già chiuso l’affare Loftus-Cheeek per circa 17 milioni, ma serve che i Blues abbassino le pretese per l’ala.