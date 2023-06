Milan, affare in Bundesliga: bastano 2 milioni

Il Milan ha messo nel mirino un giovane difensore che milita in Bundesliga. Affare a costi ridottissimi, ma c’è da battere una forte concorrenza

Il Milan sta rivoluzionando nettamente la sua rosa. Oltre alle cessioni programmate da un pezzo e agli addi dei vari calciatori in prestito, abbiamo visto come il club rossonero abbia praticamente ormai venduto anche Sandro Tonali, sempre considerato una colonna portante della squadra di Pioli. Con la nuova proprietà non ci sono più elementi incedibili. Alla giusta offerta, tutti, anche i migliori, sono sul mercato.

E’ questa la nuova politica gestionale assunta con RedBird al comando. Rimane però la grande prerogativa di investire sui giovani, attraverso l’accurata attività di scouting coordinata da Geoffrey Moncada. Il Milan non vuole perdere l’abitudine di scovare talenti importanti a bassi costi, così da aumentare il loro valore in poco tempo, e chissà rivenderli a cifre ben maggiori. Il famoso player trading di cui si parla tantissimo negli ultimi giorni in ambito Milan.

Tanti i giovanissimi che Moncada sta monitorando, a cui si aggiunge un nome nuovo. Un 18enne, difensore, che gioca attualmente in Bundesliga. A riportare dell’interesse del Milan è SportBild, il quale aggiunge che basterebbero pochissimi milioni per aggiudicarselo.

Milan, il giovane italiano dalla Bundesliga: affarone

SportBild, accreditato media tedesco, fa sapere che il Milan è piombato su Fabio Cristian Chiarodia, classe 2005 in forza al Werder Brema. Si, avete capito bene, si tratta di un calciatore di nazionalità italiana, seppur nato in Germania, e dunque che gode di doppia cittadinanza. Ma Fabio, negli anni, ha scelto di rappresentare le Giovanili azzurre. Perché il Milan lo ha messo nel mirino? Perché ci sono tutte le prerogative perché diventi un grande talento della retroguardia.

Cresciuto interamente nelle giovanili del Werder Brema, ha esordito quest’anno in Prima Squadra, a soli 18 anni. Era l’ottobre del 2022 quando Fabio Chiarodia ha fatto il suo debutto in Bundesliga contro il Friburgo. In totale, sono 13 le apparizioni stagionali. Poche, ma sono bastate per attirare i riflettori di diversi club importanti. Infatti, su Fabio non c’è soltanto il Milan, ma anche la Juventus e il Borussia Mönchengladbach. Soprattutto questi ultimi sarebbero molto entusiasti di accoglierlo quest’estate.

Il difensore centrale, anche terzino sinistro all’occorrenza, fa gola ai club suddetti anche grazie al suo prezzo d’acquisto. Di quanto parliamo? Di 2 milioni di euro complessivi, e questo grazie ad una clausola presente nel suo contratto (in scadenza nel 2024) esercitabile entro fine giugno. Dunque, se le squadre interessate vorranno davvero aggiudicarsi Chiarodia, hanno l’obbligo di sbrigarsi e agire entro il 30 giugno. Da capire se il Milan affonderà il colpo.