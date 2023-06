Milan, allarme dalla Francia: anche lui in Premier? I tifosi tremano

Il Milan dopo Sandro Tonali rischia di veder partire in direzione Inghilterra anche un altro calciatore della formazione titolare.

Ancora brucia a molti tifosi rossoneri l’addio improvviso di Sandro Tonali. Il Milan non ha potuto dire no alla maxi-offerta del Newcastle per il calciatore classe 2000. Lo stesso Tonali non se l’è sentita di rifiutare un ingaggio da circa 8 milioni annui per giocare in Premier League.

Il Milan incasserà un ottimo introito da reinvestire sul mercato in entrata. Ma non è da escludere che possano esserci altre cessioni onerose da parte del club rossonero, che non disdegna mai un’ottima plusvalenza per poter mantenere il bilancio pienamente solido ed in salute.

Le ultime novità, in arrivo dalla stampa francese, avvicinano ad esempio un altro titolare della squadra di Stefano Pioli alla Premier League inglese. Pare che siano andati già in scena alcuni sondaggi ed abboccamenti per un calciatore molto legato ai colori rossoneri, che però potrebbe non essere più dichiarato incedibile.

Kalulu nel mirino della Premier: tre sondaggi per il francese

Il protagonista di quest’ultima indiscrezione di mercato è Pierre Kalulu. Il terzino classe 2000, che nel Milan ha svolto con ottimi risultati anche il ruolo di centrale difensivo. Uno dei protagonisti dello Scudetto vinto nel 2022, visto che dopo l’infortunio di Kjaer, l’ex Lione è diventato titolare e composto con Tomori un tandem quasi insuperabile.

Secondo Foot Mercato, Kalulu sarebbe finito nel mirino di ben tre squadre inglesi. La Premier League ha messo gli occhi sul calciatore del Milan, osservato da vicino durante gli Europei Under 21 che sta disputando da titolare con la Francia. Kalulu si sta ben disimpegnando, avendo anche regalato un assist a Kalimuendo durante la sfida di giovedì contro l’Italia.

Non è ancora ben chiaro quali siano le tre squadre interessate a Kalulu. Fatto sta che il Milan non può considerare intoccabile neanche il difensore cresciuto nel Lione. Una cessione onerosa di quest’ultimo garantirebbe infatti una super plusvalenza alla società guidata da Gerry Cardinale, visto che nel 2020 fu ingaggiato a costo zero per scadenza di contratto.

Il Milan ascolterà offerte solo vicine ai 30 milioni di euro per Kalulu, che nell’ultima stagione ha un po’ perso la fiducia di Pioli. Dopo una partenza da titolarissimo in difesa, il 23enne è apparso stanco e confuso, tanto da vedersi scavalcato nelle gerarchie da Malick Thiaw, considerato invece a tutti gli effetti l’ideale partner di Tomori anche per la stagione che verrà.