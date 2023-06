Milan, finalmente l’esterno: la scelta di Pioli

Il Milan si sta muovendo per rafforzare la corsia di destra. Sono quattro i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera: ecco come stanno le cose

Non riesce proprio a decollare il calciomercato del Milan. I rossoneri devono fare i conti con l’ennesima beffa, quella relativa a Marcus Thuram.

L’inizio per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada è davvero in salita. I tifosi adesso sono davvero preoccupati, non solo per le trattative che naufragano, ma soprattutto per gli addii eccellenti, che fanno pensare al peggio. Prima è stato Zlatan Ibrahimovic a salutare, poi è stata la volta di Maldini e Massara, messi alla porta da Gerry Cardinale. Infine è toccato a Sandro Tonali fare le valigie per portare nella casse del Diavolo una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Si cerca comunque di guardare al futuro e di provare a piazzare i primi colpi, perché le cose da fare sono tante. Come è evidente manca almeno un centravanti, tre centrocampisti e un esterno di attacco, ma gli arrivi dovrebbero essere di più.

Nuova ala

Stamani La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull’esterno di destra. In questa sessione di calciomercato, il Milan vuole finalmente migliorare la situazione sulla fascia.

Uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers farà così le valigie per far spazio ad un nuovo calciatore, che verosimilmente arriverà dall’estero. In cima alla lista dei desideri c’è Chukwueze, che vorrebbe vestire il rossonero, ma bisogna fare i conti con il Villarreal, che al momento chiede 30 milioni di euro. Il Milan, però, è intenzionato a provarci e si prospetta una settimana intensa.

Anche perché non mancano le alternative, come Pulisic, con un contratto in scadenza nel 2024 e in uscita dal Chelsea, che ha un cartellino più abbordabile, ma uno stipendio più alto. Ovviamente uno escludere l’altro. Il giornale, in edicola, aggiunge alla lista altri due nomi, quello di Jeremy Doku del Rennes, che fino a poco tempo fa aveva una valutazione di 50 milioni di euro, e quello di Gustava Isaksen del Midtjylland