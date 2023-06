Zaniolo-Milan, clamorosa apertura dell’agente: “Perfetto”

L’agente ha rilasciato dichiarazioni cruciali sul Milan e il giocatore suo assistito. Parole che lasciano un certo stupore nell’ambito del mercato

Il Milan è attivissimo sul mercato, impegnato principalmente a sistemare il reparto di centrocampo e quello d’attacco. Infatti, è vicinissima la chiusura della trattativa per Loftus-Cheek dal Chelsea, mentre Moncada è fortemente impegnato nella ricerca di un nuovo centravanti, dopo aver visto sfumare definitivamente Marcus Thuram. Importante anche l’attenzione sulla fascia destra d’attacco, bisognosa di innesti di maggiore qualità. Non a caso, Junior Messias è uno dei calciatori in uscita.

I nomi più caldi sono quelli di Chukwueze del Villareal e Christian Pulisic sempre dal Chelsea. Ma continua a resistere anche il nome di Nicolò Zaniolo. L’ex Roma si è trasferito a gennaio scorso in Turchia, e precisamente al Galatasaray, una piazza che chiaramente non rispetta le alte aspettative sul talento italiano. Sono infatti innumerevoli le voci che vogliono il giocatore al ritorno in patria. Juventus e Milan i club maggiormente accostati al centrocampista offensivo.

Ma come stanno davvero le cose? Il suo agente, Claudio Vigorelli, ha spiegato la situazione di Zaniolo ai microfoni di TV Play.

Zaniolo al Milan, parla l’agente

Claudio Vigorelli è il primo rappresentante di Nicolò Zaniolo, lo stesso che ha curato la trattativa che ha portato il giocatore al Galatasaray a gennaio. Lo stesso che ha dialogato assiduamente con Maldini e Massara nello stesso periodo, quando il Milan era fortissimo su Zaniolo. E’ risaputo che sul giocatore vige una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, cifra che probabilmente né il club rossonero né la Juventus vorrebbero spendere.

Vigorelli, a Tv Play, ha infatti spiegato che non c’è alcuna trattativa in corso per il ritorno di Nicolò in Italia, ma che il tempo potrebbe cambiare le cose. “Si è ambientato subito in Turchia. Certo, è un peccato non vederlo nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions con il Gala. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa accadrà” ha dichiarato Vigorelli.

L’agente ha infine smentito di un incontro col Galatasaray per la cessione di Zaniolo, facendo poi una riflessione fondamentale sulla possibilità di trasferimento al Milan. “Ora stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte le valuteremo. E’ stato detto di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa argomento”.