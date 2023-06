Ante Rebic, offerta in arrivo: il Milan è pronto a dire sì

Il Milan può cedere il calciatore croato Ante Rebic. Ormai in uscita da tempo, sta attendendo un’offerta concreta dalla Turchia.

Diversi i profili della rosa del Milan che sono dati in partenza durante la sessione estiva di calciomercato 2023. L’idea della società e di mister Stefano Pioli è quella di rinforzarsi partendo dalla cessione degli esuberi o degli scontenti.

Uno di questi è Ante Rebic, attaccante polivalente che dopo un paio di annate tendenzialmente positive, ha disputato un’ultima stagione rossonera davvero sotto tono. Colpa sia dei tanti infortuni muscolari subiti, sia di prestazioni molto poco reattive ed inconcludenti.

Il futuro è già scritto: Rebic lascerà il Milan entro la fine dell’estate, con i rossoneri che sperano di sbrigare tale pratica in uscita il prima possibile. Anche perché il croato percepisce ben 3,5 milioni netti a stagione e ha un contratto ancora valido sino al giugno 2025. L’occasione giusta sembra poter arrivare dalla Turchia.

Il Besiktas insiste: pronta l’offerta per Rebic

Il portale turco, esperto di news di mercato e non solo, Fanatik ha aggiornato la situazione riguardo al futuro di Rebic. Da settimane si parla di alcuni interessamenti dei top club di Istanbul per l’attaccante del Milan. Ora uno di questi sembra pronto a fare un’offerta concreta e formale per il giocatore 29enne.

Il Besiktas sta per mettere in atto la propria mossa. Sul piatto un’offerta da circa 4 milioni di euro per il cartellino di Rebic, più una proposta contrattuale da 2,5 milioni netti per l’attaccante croato. Proposta non elevatissima, che però la dirigenza del Milan sembra intenzionata ad accettare, magari inserendo qualche bonus nell’accordo.

Ora c’è da vedere se anche Rebic ed il suo entourage, guidato dall’insidioso agente Fali Ramadani, siano d’accordo con la proposta del Besiktas. La squadra bianconera allenata da Senol Günes, interessata anche al belga Divock Origi, vuole puntare forte su calciatori tecnici, esperti e di valore internazionale per contrastare lo strapotere di Galatasaray e Fenerbahce.

Giunto al Milan nell’estate 2019 dall’Eintracht Francoforte, all’interno di uno scambio con André Silva, Rebic ha disputato finora 100 gare in Serie A con la maglia rossonera segnando 27 reti totali. La sua migliore annata è stata proprio la prima, quella del 2019-2020, visto che dopo lo stop per la pandemia Covid il croato si scatenò segnando ben 11 reti nel girone di ritorno. Male invece nelle ultime due annate, con solo 5 reti segnate tra l’estate 2021 e oggi.