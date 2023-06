Clamoroso, anche Kessie in Arabia Saudita: maxi-offerta!

Franck Kessie potrebbe seriamente lasciare Barcellona dopo una sola stagione con la squadra catalana: ecco chi lo cerca.

Il Milan ancora non è riuscito a rimpiazzare un calciatore che, subito dopo lo Scudetto vinto nel 2022, ha deciso di fare le valigie scegliendo di lasciare la Serie A italiana.

Stiamo parlando di Franck Kessie, mediano tuttofare di origini ivoriane, tra i protagonisti assoluti della rinascita del Milan dai piazzamenti da centro-classifica di 3-4 anni fa fino alle recenti soddisfazioni ed il ritorno in Champions League. Kessie ha lasciato per scadenza di contratto il club rossonero per trasferirsi al Barcellona.

Un colpaccio a parametro zero che però non sembra aver entusiasmato il tecnico Xavi. Il Barça ha sì vinto la Liga con merito e netto anticipo, ma Kessie si è ritagliato uno spazio solo marginale. Secondo la stampa spagnola l’ex Milan non ricalcherebbe le caratteristiche da mezzala di tecnica e palleggio che invece predilige utilizzare Xavi (vedi Pedri o Gavi).

Per questo motivo è possibile che Kessie faccia le valigie già in questa sessione estiva di calciomercato, cambiando subito aria dopo l’annata in chiaro-scuro a Barcellona. E l’ultima news di mercato nei suoi riguardi ha del clamoroso.

Altro che Serie A: l’Al-Ahli in pole per Kessie

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, sarebbe l’Arabia Saudita il prossimo possibile approdo di Kessie. Infatti i club della Saudi Pro League, che stanno letteralmente saccheggiando il calcio europeo, avrebbero messo nel mirino anche l’ex rossonero in uscita dal Barcellona.

Niente da fare per l’Inter, che era stata indicata come squadra in corsa per riportare Kessie in Serie A. E neanche per quei milanisti che sognavano un ritorno dell’ivoriano dopo il prematuro addio. Kessie guadagna ben 6,5 milioni netti a stagione dal Barça, stipendio totalmente fuori dalla portata del club di Gerry Cardinale.

Poco fa l’emittente Sportitalia ha chiarito che sarebbe l’Al-Ahli ad aver cercato nelle ultime ore Kessie, iniziando a sondare il terreno sia con il Barcellona che con l’agente George Atangana, che lavora per gli interessi del calciatore. La squadra della città di Gedda è pronta a regalarsi diversi colpacci internazionale, visto che sembra già molto vicina ad ingaggiare il portiere Mendy dal Chelsea, l’attaccante Firmino dal Liverpool ed è pronta a svenarsi per portare a casa anche Mahrez dal Manchester City.

Kessie rappresenta dunque l’ultimo nome internazionale accostato al calcio arabo. Una scelta particolare per l’ex Milan, che a gennaio ha rifiutato di spostarsi, anche in prestito, in altri club pur di restare al Barcellona. Ma ora la maxi-proposta in arrivo dall’Arabia Saudita potrebbe fargli cambiare idea.