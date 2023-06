Di Marzio: “Milan su Singo!” | Romero, Musah, Adama Traorè: le ultime

Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità sul mercato del Milan. C’è un nuova pista per la fascia destra, mentre l’attaccante va verso il prestito

Il Milan sembra molto concentrato nella ricerca di un esterno destro offensivo. I nomi sul tavolo sono diversi, con anche qualche sorpresa nelle ultime ore. Oltre ai soliti Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, su cui il Diavolo è molto attivo, è spuntato di recente un nuovo profilo. Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri, ha parlato del nuovo interesse del Milan per Adama Traoré, spagnolo del Wolverhampton in scadenza di contratto.

Per Traoré mancherebbe solo l’ok definitivo da parte dei rossoneri, dato che lui ha totalmente aperto al trasferimento. Stasera Di Marzio fa sapere che Adama è stato offerto dal suo agente a diversi club italiani. Oltre al Milan, c’è anche la Roma a seguirlo, ma più defilata. Il Diavolo, dunque, sta valutando più ipotesi, alla quale si aggiunge l’esterno del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio stasera a Sky Calciomercato L’Originale, Furlani e Moncada hanno messo gli occhi su Stephane Singo, classe 2000 in forza ai granata.

Un profilo che conosciamo molto bene, dato che milita in Serie A dal 2019. Il suo contratto è in scadenza col Torino nel 2024, e potrebbe dunque rappresentare una buona opzione low cost. Di Singo potrebbe essere molto utile la sua duttilità. Terzino, centrocampista esterno o avanzato in zona offensiva. Per Di Marzio è una pista concreta. Il Milan sta cercando di capire i margini di apertura di una trattativa.

Milan, per l’attaccante c’è il Genoa

Gianluca Di Marzio riporta un’ulteriore novità sul mercato del Milan. Lorenzo Colombo, controriscattato di recente dal Lecce, potrebbe essere un profilo in uscita. Non per una cessione a titolo definitivo, è chiaro. C’è il Genoa sulle sue tracce, che fresco di promozione, disputerà la prossima stagione in Serie A. Di Marzio parla di un primo contatto tra i club. Il classe 2002 piace davvero molto ai liguri, bisognosi di rinforzare l’attacco per presentarsi in forma alla massima serie.

Al momento, però, solo contatti. Da capire se il Milan deciderà di cedere ancora in prestito Lollo Colombo, o di inserirlo finalmente nel progetto magari come terza scelta per l’attacco. Molto dipenderà anche dalle decisioni e dalle idee di Stefano Pioli. Certo è che il classe 2002 ha accumulato una certa esperienza in massima serie col Lecce. Soprattuto la prima parte di stagione è stata ottima, condita da 4 gol. Poi pian piano ha perso spazio e prestigio. Il Genoa potrebbe essere l’ultima tappa prima del grande salto in rossonero?

Luka Romero, fissate le visite mediche

Gianluca Di Marzio, inoltre, conferma quanto riportato in prima serata. C’è l’accordo con l’agente Fali Ramadani per Luka Romero, il fantasista argentino classe 2004 che si svincolerà dalla Lazio a fine mese. Secondo il giornalista di Sky Sport, questo si sottoporrà alle visite mediche per i rossoneri il 7 luglio. Dopo Loftus-Cheek, dunque, ecco il secondo colpo estivo del Milan. Si attende solo l’arrivo a Milano del giovanissimo.

Per quanto riguarda il centrocampo, è stato fortemente accostato al Milan nelle ultime ore Yunus Musah. Per il centrocampista del Valencia i rossoneri hanno aperto una vera trattativa e adesso stanno negoziando sul costo complessivo dell’operazione d’acquisto. Il contratto dell’anglo americano è in scadenza nel 2024, dunque Furlani spera di chiudere per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Ma attenzione all’Inter, perché secondo Di Marzio i nerazzurri sono entrati in corsa per Musah, oltre che al Monaco.

Altro derby di mercato? Ricordiamo che Milan e Inter condividono un interesse anche per Davide Frattesi, altro centrocampista in cerca di una big.