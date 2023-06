ML – Loftus-Cheek a Milano stasera: domani le visite mediche

È ormai tutto apparecchiato per il colpo Loftus-Cheek. Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Chelsea, visite mediche a breve.

Dopo aver annunciato l’arrivo del secondo portiere, il colpo a costo zero Marco Sportiello, il Milan è pronto a fare sul serio in chiave calciomercato in entrata.

Il ricavato della cessione di Sandro Tonali al Newcastle permetterà alla società di Gerry Cardinale di investire in maniera corposa sugli acquisti. In particolare a centrocampo, reparto dove il Milan ha nettamente bisogno di rinforzarsi.

Il primo colpo in tal senso sarà Ruben Loftus-Cheek, centrocampista muscolare e dinamico in arrivo dal Chelsea. La trattativa fra i due club è giunta ad un punto ormai conclusivo, con il Milan ormai ad un passo dall’annunciare l’arrivo del calciatore classe 1996.

Il Milan chiude per Loftus-Cheek, giovedì le visite

L’acquisto di Loftus-Cheek è già definito, e infatti il giocatore sarà a Milano in serata. Ancora non ufficializzate le cifre dell’affare, che dovrebbe consumarsi con un esborso di circa 20 milioni di euro (bonus compresi) in favore dei Blues.

Loftus-Cheek domani svolgerà le visite mediche nella consueta cornice della clinica milanese La Madonnina. Visite di rito, idoneità sportive e poi passaggio alla sede di Casa Milan per le firme sul suo nuovo contratto. Voci parlano di un accordo quadriennale con l’inglese, fino al giugno 2027, da circa 3,5 milioni all’anno più bonus vari.

Nel 4-2-3-1 classico di mister Pioli, Loftus-Cheek potrebbe ricoprire sia il ruolo di mediano puro, accanto magari ad un centrocampista più abile in cabina di regia, sia quello di trequartista incursore. Ma con un calciatore delle sue caratteristiche non è da escludere che Pioli possa passare al 4-3-3 come sistema tattico standard.

Quello dell’ormai ex Chelsea non sarà di certo l’ultimo colpo a centrocampo del Milan, che vista la cessione di Tonali e l’infortunio di Bennacer ha bisogno di almeno un altro paio di rinforzi. Nella lista della spesa dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e del capo-scout Geoffrey Moncada ci sono diversi nomi.

Loftus-Cheek non viene da stagioni esaltanti, però ha delle qualità che gli possono permettere di imporsi in Serie A. Se lavorerà bene, avrà modo di dimostrare tutto il suo valore. Al Milan credono molto in lui. Anche mister Pioli dovrà essere bravo a sfruttarlo nella maniera migliore.