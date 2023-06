Summit e addio: via il primo esubero dal Milan

Le ultime sul calciatore in uscita. L’incontro potrebbe sbloccare l’affare: ecco di chi stiamo parlando. Il punto della situazione in casa Milan

Il calciomercato del Milan si è finalmente sbloccato anche in entrata. I rossoneri nelle prossime ore ufficializzeranno Marco Sportiello e sono pronti a chiudere per Loftus-Cheek.

L’affare, come vi abbiamo raccontato, è praticamente chiuso. Qualche dettaglio per la fumata bianca, che porterà il centrocampista a recarsi in Italia per sottoporsi alle visite mediche del caso, prima di firmare il proprio contratto con i rossoneri. Ma queste sono le ore anche di Christian Pulisic, per il quale il Diavolo sta provando a chiudere. Ancora più vicino è, invece, Romero: per il talento argentino, che andrà in scadenza fra 3 giorni con la Lazio, è solo questione di tempo.

Già domani – come raccontato da più fonti – il suo agente incontrerà il Milan per limare gli ultimi dettagli, che porteranno alla fumata bianca. E’ evidente, come sottolinea il Corriere della Sera, che con Ramadani ci sarà anche l’occasione di parlare di Ante Rebic, altro suo assistito per il fare il punto sulla cessione.

Il croato non rientra più nei piani del club e dovrebbe fare la valigie in questa sessione di calciomercato. Piace in Germania e in Turchia, ma il suo stipendio appare un ostacolo davvero importante. Chissà che non si apra la pista araba.

Problemi a cedere

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno ceduto Sandro Tonali al Newcastle per una cifra sui 70-80 milioni di euro, ma al momento nessuno esubero è stato piazzato. E di giocatori, con la valigia in mano ce ne sono.

Ante Rebic è certamente il primo della lista, al pari di Divock Origi, che ha deluso ampiamente le aspettative. Entrambi non sono andati oltre i due gol. Numeri che sintetizzano la stagione negativa del croato e del belga. Il Milan, però, pensa a cedere, alla giusta offerta, anche Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Con la valigia in mano, poi, ci sono anche Ballo-Toure e Junior Messias, per un Milan pronto a cambiare totalmente volto.