Svolta Scamacca: la decisione dell’attaccante spiazza i tifosi

Gianluca Di Marzio riporta le ultime novità sulle manovre del Milan per quanto riguarda l’attacco. Focus su Gianluca Scamacca, è il primo nome

Il Milan sta lavorando sodo per trovare i giusti colpi di mercato e rinforzare la sua rosa. La prossima stagione serve un gruppo più di qualità, capace di competere su più fronti. Dal campionato, alle Coppe, con la Champions League grande palcoscenico in cui riaffermarsi. Servirà però migliorare il tasso tecnico di ogni reparto, e in tal senso è già iniziato il lavoro di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Dopo aver ceduto Tonali, si è puntato forte all’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Ormai l’affare è concluso col Chelsea.

Ci si aspetta un altro colpo per la mediana, ma al momento tutta l’attenzione della nuova dirigenza è focalizzata sull’attacco. Dall’esterno destro alla prima punta. Per la fascia piacciono tre nomi in particolare. Chukwueze e Pulisic, ma si è aggiunto anche Traoré nelle ultime ore, possibile colpo a parametro zero. Per quanto riguarda il vice Giroud, l’attenzione è rivolta ad Alvaro Morata e Gianluca Scamacca.

Su quest’ultimo, l’attaccante italiano, arrivano novità importanti da Gianluca Di Marzio. Il giocatore ha una preferenza, che non è il Milan, ma le porte non sono chiuse ai rossoneri.

Scamacca, è tutto aperto: gradisce il Milan

Gianluca Scamacca, fa sapere Gianluca Di Marzio, ha un accordo verbale con la Roma, club al quale da la sua priorità. D’altronde, l’attaccante è cresciuto nel club giallorosso, salvo passare al Genoa e poi al Sassuolo. Ciò che più desidera è il ritorno a Trigoria, e per questo ha dato il suo ok a Tiago Pinto. La Roma sta però trovando grossi ostacoli alla trattativa, dato che il West Ham, club proprietario del cartellino di Scamacca, non ha al momento l’intenzione di aprire al prestito.

Per questo, il Milan rimane una possibilità per Scamacca, che contemporaneamente non chiude la porta ai rossoneri. Gianluca Di Marzio sottolinea infatti che l’ex Sassuolo gradirebbe la destinazione milanese nel caso in cui la Roma non riuscisse nella trattativa. Le porte, dunque, sono sempre aperte per il club rossonero. Molto dipenderà da come andranno i dialoghi col West Ham, e da chi, tra Roma e Milan, riuscirà a trovare un compromesso per l’accordo.

Scamacca vuole sicuramente rispettare il patto fatto con Tiago Pinto, ma ciò a cui più tiene è il ritorno in Italia. Anche il Milan, però, si aspetta di acquistare l’attaccante azzurro attraverso un prestito. Si potrebbe lavorare bene sulla formula per convincere il West Ham a lasciar partire il calciatore non a titolo definitivo quest’estate.