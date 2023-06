Calciomercato Milan, si complica l’affare Arda Guler: si inserisce il top club

Brutte notizie per il Milan: adesso la squadra di valore internazionale è pronta a soffiare ai rossoneri il giovane talento turco.

Tra i calciatori che il Milan sta seguendo da molto vicino spunta anche Arda Guler. Da giorni si parla del giovanissimo talento turco come di un innesto quasi certo per la squadra guidata da Stefano Pioli.

Il classe 2005 gioca nel Fenerbahce, dove ha cominciato a mettersi in mostra nell’ultima stagione. Il diciottenne è un esterno offensivo di piede mancino, che sa giocare anche come trequartista puro o come centrocampista centrale. Un prospetto di cui si parla un gran bene, fra l’altro già entrato nel giro della Nazionale maggiore turca.

Il Milan sta studiando il profilo di Arda Guler da molto vicino. Nei giorni scorsi si era persino parlato del possibile pagamento della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro da parte del club rossonero. Cosa che probabilmente non verrà fatta, viste le ultime indiscrezioni in tal senso.

Deco vuole portare Arda Guler al Barcellona

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web ufficiale, il Milan deve guardarsi dall’inserimento feroce di una concorrente. Si tratta di un top club europeo come il Barcellona, decisamente attratto dalle potenzialità di Arda Guler. Il fantasista turco infatti piace molto ai blaugrana.

In particolare è Deco, attuale direttore sportivo del Barça, a sponsorizzare questo profilo di grande prospettiva. Il calciatore del Fenerbahce sarebbe ben visto anche dal tecnico Xavi, pronto ad inserirlo nelle rotazioni offensive, magari come alternativa del giovane Gavi.

Pare che lo stesso Deco sia volato nelle ultime ore in Turchia per cercare di accelerare per l’acquisto di Arda Guler ed incontrare i dirigenti della squadra di Istanbul. Un blitz di mercato che spiazza il Milan e le altre concorrenti, visto che la possibile chiamata del Barça rischia di tagliare le gambe alle rivali.

I rossoneri potrebbero però già aver virato su altre soluzioni per la fascia destra offensiva. Infatti il Milan sta chiudendo per un altro giovanissimo come Luka Romero, svincolatosi dalla Lazio, ma cercherà anche un profilo ben più esperto come titolare, per prendere il posto di Messias e Saelemaekers, entrambi considerati non incedibili.