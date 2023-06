Clamoroso annuncio: “Tifo Juventus”, anche Pioli spiazzato

Uno degli esterni offensivi spesso accostati al Milan ha rivelato la sua passione per la Juventus: non dovremmo vederlo in maglia rossonera.

Non è un segreto che il Milan stia cercando di rinforzarsi in ogni reparto e che tra gli obiettivi ci sia anche l’acquisto di un’ala destra offensiva. Si tratta di un ruolo nel quale serve un deciso upgrade rispetto alla coppia Saelemaekers-Messias.

Uno dei nomi forti accostati ai rossoneri in queste settimane è Samuel Chukwueze, 24enne nigeriano reduce da un’ottima stagione con il Villarreal: 13 gol e 11 assist in 50 presenze. Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbero bastare 20-25 milioni di euro per comprare il cartellino.

Altro esterno offensivo che il Diavolo sta trattando è Christian Pulisic, 24enne americano (con passaporto croato) in uscita dal Chelsea. Può giocare sia a destra sia a sinistra. I Blues chiedono circa 25 milioni per la sua cessione, dopo averlo pagato oltre 60 nel 2019.

Niente Milan, l’esterno preferisce la Juventus

Chiaramente, nella lista di Geoffrey Moncada ci sono numerosi profili presenti. In questi giorni è anche emerso che Adama Traore, in scadenza con il Wolverhampton, è stato proposto. Le opzioni sono diverse, anche se le preferite sembrano essere quelle menzionate sopra.

Nel mercato di gennaio 2023 il Milan aveva fatto un tentativo anche per Nicolò Zaniolo, che aveva rotto con la Roma e che voleva andarsene. Il club giallorosso voleva una cessione definitiva per 25-30 milioni con i bonus e il Diavolo non era in grado di accontentare tale richiesta. A spuntarla è stato il Galatasaray, con il quale il giocatore ha firmato un contratto che prevede una clausola di risoluzione da 35 milioni.

Oggi il Milan non sembra più interessato. Inoltre, il sogno di Zaniolo è vestire la maglia della Juventus. Parlando del suo futuro a La Gazzetta dello Sport, non ha nascosto la sua ambizione: “Sono aperto a tutto. A partire dall’eventualità di rimanere al Galatasaray, dove mi trovo benissimo. La Juve è la Juve, anche senza coppe europee. Da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, giocare nella Juventus mi farebbe piacere. Se ci sarà l’opportunità, ben venga. Altrimenti sono benissimo in Turchia“.

L’ex talento di Inter e Roma sogna un trasferimento a Torino, però è comunque entusiasta di essere al Galatasaray e uno forzerà un sua partenza da Istanbul. Ha vinto il campionato turco e in squadra ha trovato delle vecchie conoscenze della Serie A (Muslera, Torreira, Oliveira, Mertens e Icardi) che lo hanno aiutato ad ambientarsi. Se potrà tornare in Serie A, lo farà volentieri, altrimenti continuerà a militare nella Super Lig.