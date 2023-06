Colpo straordinario per il Milan: “Orgoglio e carisma a Milanello”

Non solo mercato sul campo. Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo anche fuori: l’idea non è ancora tramontata e rilanciata dal noto giornalista

Sono giorni caldi per il calciomercato. Dopo l’addio di Sandro Tonali, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando intensamente alla ricerca dei rinforzi giusti per migliorare una squadra, che ha davvero parecchie lacune.

Servono almeno centrocampisti, un centravanti titolare e un esterno di destra. C’è tanto lavoro da fare, ma il Milan dovrebbe essere rafforzato anche fuori dal campo. L’addio di Paolo Maldini, infatti, non ha privato il Diavolo solo di un Direttore dell’Area Tecnica, ma anche di una figura fondamentale, costantemente presente sui campi di Milanello.

Serve dunque un elemento che possa fare da collante tra squadra e dirigenza, che sappia trovare le parole giuste per motivare i giocatori che non si stanno allenando bene o che sono reduci da una pesante sconfitta. Serve Zlatan Ibrahimovic.

Riportare a Milanello, l’ormai ex attaccante è un’idea non certo nuova, ma che continua ad alimentarsi. Lo svedese, d’altronde, quando ha parlato a Bergamo non ha chiuso del tutto la porta a questa possibilità. I giocatori lo accoglierebbe a braccia aperte e i tifosi sarebbero entusiasti di rivederlo, dopo giorni davvero complicati.

Pellegatti non ha dubbi

Un’idea che appoggia ampiamente anche Carlo Pellegatti. Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha affrontato l’argomento invitando la dirigenza a riportare Ibra a Milanello:

“Zlatan Ibrahimovic ha detto che è onorato e orgoglioso di sapere che i tifosi lo vogliono al Milan anche in un altro ruolo. Mi auguro che i dirigenti del Milan, in questo mese complicato, in cui il gradimento per la proprietà è basso dopo i tanti addii, si rendano conto che Ibra se tornasse a Milanello, come uomo squadra, come ulteriore uomo carismatico per aiutare la crescita nello spogliatoio, sarebbe straordinario.

Mi auguro che i dirigenti capiscano quanto sia importante. Figura incombrante? Lo è stato per le difese avversarie, non per i giovani del Milan. Non so se accetterebbe questa voglia del Milan di rivederlo a Milanello, ma vale la pena chiederglielo. Furlani è un AD e non può andare tutti i giorni a Carnago, al centro sportivo, Pioli deve dedicarsi agli aspetti tecnico tattici. Avere un ex calciatore, una figura carismatica che vede gli allenamenti con l’occhio da ex giocatore, come Maldini, è importante. I giovani del Milan non potrebbero che avere più entusiasmo e poi anche i tifosi che si riconoscono in lui. Non c’è nulla che osti al ritorno di Ibra, io mi auguro che i dirigenti del Milan ci pensino e ci provino a farlo tornare. Sarebbe una scossa per l’ambiente”