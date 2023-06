Dal Bologna al Milan, offerto il giocatore: occasione low cost

Al Milan è stato proposto un giocatore del Bologna, potrebbe essere un’interessante occasione low cost per la squadra di Pioli.

Il centrocampo è un reparto che subirà tanti cambiamenti al Milan. Dopo i i mancati riscatti di Tiemoué Bakayoko e Aster Vranckx, la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United e l’infortunio grave a Ismael Bennacer, dovrebbero essere almeno tre i rinforzi in arrivo a Milanello.

Il primo è già arrivato: Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Mercoledì sera è atterrato a Milano, pronto per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. Operazione da circa 20 milioni di euro, bonus inclusi.

Il club rossonero è in pressing anche per Tijjani Reijnders, con il quale sembra già esserci un accordo: va trovata la quadra con l’AZ Alkmaar. 18 milioni potrebbero bastare. Contatti pure per Yunus Musah, 20enne americano con passaporto italiano che milita nel Valencia. Oltre a questi, ci sono altri nomi nella lista di Geoffrey Moncada.

Calciomercato Milan, proposto un centrocampista della Serie A

Il Milan osserva anche i giocatori del campionato italiano e in questi giorni ne è stato offerto uno proprio per il centrocampo. Come rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si tratta di Nicolas Dominguez.

Il 25enne argentino indossa la maglia del Bologna e ha un contratto che scade a giugno 2024, quindi il cartellino può essere comprato pagando un prezzo non elevato. Il club rossonero non ha ancora deciso se fare un tentativo oppure scartare questa pista di mercato.

Dominguez è in Serie A dal 2019, quando il Bologna investì circa 8,5 milioni per acquistarlo dal Velez Sarsfield. La società argentina ha anche mantenuto una percentuale del 20-25% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Secondo il portale specializzato Transfermarkt oggi il cartellino vale 17 milioni, però con la scadenza contrattuale ravvicinata il prezzo di cessione sarà inferiore.

Il Bologna spera ancora di convincerlo a rinnovare il contratto, ma l’argentino sembra determinato a cambiare squadra. In queste settimane si è parlato di Fiorentina e Brighton come pretendenti. E ce ne sono anche altre. L’ipotesi Milan rappresenta una novità e non sappiamo se diventerà qualcosa di concreto.

Dominguez è alto 1,79 metri e, seppur non possente fisicamente, sa farsi valere in mezzo al campo. È dotato di buona tecnica e visione di gioco, inoltre sa usare bene entrambi i piedi ed è aggressivo in fase di pressing. Può giocare in tutti i ruoli della mediana: regista, interno a due o mezzala a tre. Con la divisa rossoblu ha collezionato 5 gol e 6 assist in 109 presenze.